Гагарина заявила, что хотела бы родиться мужчиной

Полина Гагарина обескуражила заявлением, что хотела бы родиться мужчиной

«Я хотела бы быть мужчиной, если бы у меня был выбор. С удовольствием! Мужчиной быть легко, классно, забавно», — сказал она.

Оказывается, 32-летней певице не нравится роль, которую отводят женщинам в нашем обществе. И больше всего ее раздражают люди, считающие, что с возрастом прекрасная половина человечества должна забыть про свои амбиции. View this post on Instagram