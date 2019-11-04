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Полина Гагарина обескуражила заявлением, что хотела бы родиться мужчиной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Гагарина заявила, что хотела бы родиться мужчиной
Фото: Global Look Press
Неожиданное признание корреспонденту «Ю» сделала Полина Гагарина. Оказывается, женственную певицу не устраивает ее гендерная принадлежность. больше по теме Полина Гагарина, Ирина Старшенбаум и Ольга Слуцкер на премии «Cosmopolitan. Сила в женщине»23 октября Cosmopolitan отпраздновал 25 лет в России.
«Я хотела бы быть мужчиной, если бы у меня был выбор. С удовольствием! Мужчиной быть легко, классно, забавно», — сказал она.
Оказывается, 32-летней певице не нравится роль, которую отводят женщинам в нашем обществе. И больше всего ее раздражают люди, считающие, что с возрастом прекрасная половина человечества должна забыть про свои амбиции. View this post on Instagram
«В Европе женщины после 40 лет расцветают и чувствуют себя желанными и востребованными. В то время, как в России женщины накладывают на себя некое табу и начинают думать, что они «б/у», — сказала Полина Гагарина.
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Теги:
Звёзды , Ольга Слуцкер , Ирина Старшенбаум , Полина Гагарина , Cosmopolitan
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