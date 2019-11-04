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Миро считает возмутительным решение Навки отдать заработанные на ледовом шоу деньги семье Заворотнюк 

Клео.Ру 1 час назад
Миро возмутилась передачей денег на нужды Заворотнюк
Фото: Клео.Ру
По словам блогера, деньги, выделенные на организацию постановки — это средства налогоплательщиков. Давать их заведомо неизлечимой Заворотнюк — глупое и несправедливое решение.
Татьяна Навка уже не первый год занимается организацией масштабного ледового шоу. Премьера новой программы состоится в канун новогодних праздников. В этом году знаменитая чемпионка решила помочь своему другу и коллеге.
Татьяна заявила, что все вырученные от продажи билетов деньги пойдут на лечение Анастасии Заворотнюк — жене Петра Чернышова.
Казалось бы, решение благое, однако Миро копнула глубже и выяснила, что источником финансирования постановки стало сразу несколько государственных предприятий и фондов, средства в которые поступают из отчислений налогоплательщиков.
Общая сумма выделенных Навке средств составила порядка 30 миллионов рублей. В таком свете Лена убеждена: направлять вырученные деньги в качестве помощи обеспеченной семье актрисы — это кощунство и популистская мера.
Блогер недоумевает, какое право имеет Навка распоряжаться деньгами по собственному усмотрению и для чего направлять средства на лечение женщины, онкология которой является неизлечимой.
Миро заявила, что гораздо умнее было бы отдать эти деньги в пользу тех людей и детей, которым действительно можно помочь, и у которых банально нет на это средств.
Татьяна Навка на это заявление пока не реагировала, а вот пользователи Сети в большинстве своём поддержали Лену. Они отмечали, что скандального блогера за её слог и резкие высказывания не любят, но в этом случае она права, как никогда.
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Женский форум17 
Теги:
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка
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