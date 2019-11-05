Кем работали звезды в начале своей карьеры

Учителя, официанты, продавцы: кем работали Снигирь, Ургант, Нагиев и другие звезды в начале своей карьеры

Сейчас они успешны, богаты и любимы миллионами поклонников, а когда-то они не были знаменитостями, не блистали на красных дорожках и зарабатывали себе на жизнь, как и все простые смертные. Мы расскажем вам о первых работах звезд, на которых они трудились до начала своей dolce vita.

Юлия Снигирь

Одна из самых красивых и успешных актрис Юлия Снигирь окончила факультет иностранных языков Московского педагогического государственного университета и после окончания учебы работала учителем английского языка. На катинге в модельном агентстве амбициозную учиталеьницу заметили асисстенты Валерия Тодоровского , предложившие ей попробовать себя на одну из ролей в фильм «Стиляги». В актерский состав Снигирь так и не попала, однако решила пойти учиться в театральное училище имени Щукина.

Юлия Снигирь дебютировала на экране в клипе группы «Звери» на песню «До скорой встречи». Первой ее ролью в кино стала работа в фильме «Последний забой». В прошлом году Снигирь получила премию Правительства Российской Федерации в области культуры и искусства — за создание образов в сериалах «Великая» и «Кровавая барыня».

Иван Ургант

«Первая моя серьезная работа — официант в ночном клубе. Зарабатывал я немного, всего доллар в час. Сами понимаете, что в клубе разносить-то особо нечего, разве что подвыпивших посетителей. Работал каждые выходные по ночам в ожидании, что кто-нибудь обронит скрученную в трубочку 100-долларовую купюру и я на эти деньги буду месяц жить припеваючи. А если серьезно, профессия мне нравилась, поскольку до нее у меня вообще никакой не было. Быть официантом, скажу я вам, совсем нелегко. Вкалывал я по восемь–десять часов, навидался всякого. С той поры не люблю ночные клубы и стараюсь как можно реже посещать их», — рассказал один из самых известных телеведущих России Иван Ургант в интервью «7 Дням».

Global Look Press

Дженнифер Лопес

Актриса, певица, дизайнер, бизнесвуман и создательница собственной империи Дженнифер Лопес когда-то работала помощником юриста, танцовщицей в ночных клубах и продавцом-консультантом в магазине.

Дмитрий Нагиев

Еще один популярный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев когда-то работал грузчиком: «Первые деньги я заработал в универсаме в Ленинграде, где в 1980-х годах работал грузчиком после окончания 10-го класса. Сначала трудился в хлебном отделе, потом меня повысили — начал таскать рыбу. Получал около 70 рублей в месяц. Поэтому подворовывал портвейн и продавал его барыгам. За этим занятием я был пойман и уволен».

Марина Федункив

Звезда сериала «Реальные пацаны» и шоу «Comedy Woman» Марина Федункив работала проводницей на железной дороге, массовиком-затейником на теплоходе, ночным воспитателем в детском доме, продавцом на рынке, прачкой в Театре юного зрителя, сортировщицей на овощной базе, заведующей клубом при Пермской фармацевтической академии… Самой тяжелой для Марине стала работая в детском доме, о чем она рассказывала в различных интервью.

Мадонна

Когда будущая звезда впервые приехав в Нью-Йорк в юном возрасте, ей приходилось зарабатывать себе на жизнь самыми разными способами: Мадонна продавала пончики в кафе, работала гардеробщицей и натурщицей в художественной студии.

Global Look Press

Брэд Питт

Первой работой одного из самых успешных голливудских актеров была реклама забегаловки фаст-фуда. Тогда приехавший из Оклахомы в Лос-Анджелес с 300 долларами в кармане Брэд Питт зазывал посетителей в кафе в костюме огромного цыпленка.

Гвен Стефани

До того, как стать солисткой знаменитой группы No Doubt, Гвен Стефани мыла полы в забегаловке Dairy Queen и работала официанткой. Там же Гвен встретила музыкантов своей будущей группы.

Кристофер Уокен

Знаменитый и любимый миллионами поклонников актер Кристофер Уокен в юности работал в бродячем цирке и в 15 лет бесстрашно укрощал львов.

Андрей Григорьев-Апполонов

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов окончил Сочинское педагогическое училище по специальности «Учитель младших классов», играл на клавишах в студенческом ВИА, преподавал, показывал фокусы за деньги, работал манекенщиком и режиссером-постановщиком в сочинском театре мод «Мини-Макси».

Мэттью Макконахи

Сейчас Мэтью МакКонахи является одним из самых успешных и богатых актеров Голливуда. А когда-то он в течение года жил в Австралии в качестве студента по обмену, где мыл посуду, чистил куриные клетки, собирал яйца и ощипывал куриц.

Passion.ru

Жасмин

Жасмин мечтала стать учительницей английского языка, а в результате, по настоянию мамы, с красным дипломом окончила медицинский колледж, после чего работа медсестрой. Еще учась в колледже, будущая певица впервые вышла на сцену: тогда команда КВН медиков вызвала на соревнование студентов музыкального училища.

Канье Уэст

Один из самых успешных музыкантов и дизайнеров современности Канье Уэст когда-то продавал телевизоры, работал продавцом в Gap и был страховым агентом. В юности он бросил университет, спустя много лет мама Уэста поняла, что не надо было заставлять его учиться: «Мне всю жизнь вбивали в голову, что колледж — это билет в хорошую жизнь… Но некоторые карьеры не требуют обучения в колледже. Канье, чтобы создать альбом College Dropout, было необходимо иметь силу воли, а не идти по пути, предложенному обществом».

Ченнинг Татум

Красавчик Ченнинг Татум не смог найти работу профессионального танцора, которым мечтал стать, и подался в стриптизеры. В итоге пластичность, уверенность в себе и прекрасная физическая форма помогли ему сделать успешную карьеру в Голливуде.

Вупи Голдберг