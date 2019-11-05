Киану Ривз впервые вышел в свет с новой девушкой

Киану Ривз впервые за 10 лет вышел в свет с новой девушкой

55-летний Киану Ривз стал гостем благотворительного фестиваля LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе. Актер впервые появился на публике вместе со своей новой избранницей.

Поклонники и коллеги Киану были приятно удивлены, что он больше не одинок.

Слухи о романе звезды "Матрицы" и 46-летней художницы Александры Гран появились еще в мае. И если раньше у папарацци и звездных коллег актера были сомнения, то теперь все поняли, что Ривз и Грант — пара.

Влюбленные держались за руку на красной дорожке мероприятия и выглядели счастливыми.

На Киану был классический смокинг с черной рубашкой, а на Александре роскошное вечернее платье темного цвета.