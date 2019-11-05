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Звезды, которые живут в ссоре с родителями 

WomanHit.ru 5 часов назад
Звезды, которые живут в ссоре с родителями
Фото: WomanHit.ru
Селебритис тоже часто ругаются с родными и хлопают дверью родительского дома.
Несколько лет назад младший сын Валерии серьезно поругался с матерью из-за девушки, с которой собирался связать свою судьбу. Иосиф Пригожин был сильно возмущен поступком Арсения, посчитав его действия крайне неразумными, тем не менее постепенно страсти утихли — видимо, семье удалось найти общий язык с девушкой подающего надежды пианиста. Однако на днях стало известно, что Арсений и модель Анна Шеридан уже полгода как расстались. Об этом сообщила сама Анна в своем аккаунте в «Инстаграме». Как отреагировала на разлад в личной жизни сына сама Валерия пока не известно.
Публичным персонам бывает довольно сложно сохранить хорошие отношения с семьей, когда возникает недопонимание, связанное с деятельностью артиста или же родители не принимают выбор своего ребенка. Мы расскажем о знаменитостях, чьи отношения с родителями нельзя назвать образцовыми.

Настасья Самбурская

Девушка часто говорит о том, что не хочет иметь ничего общего со своей семьей — матерью, отцом и братом. По словам Настасьи, ей не за что благодарить родителей, ведь в дестве она была предоставлена самой себе. Самбурская считает, что ее настоящая жизнь началась в 16 лет, когда она переехала в Москву. Тем не менее артистка помогает родственникам материально, при этом никак не общаясь с ними.

Светлана Ходченкова

У Светланы довольно напряженные отношения со своим отцом. Как считате актриса, она обязана только матери, а отец участвовал лишь в ее зачатии, не более. При этом отец Ходченковой не раз пытался наладить отношения с родной дочерью, однако Светлана непреклонна — видеть и знать своего отца она не хотела и вряд ли захочет в будущем.

Лейтон Мистер

Для поклонников сериала «Спелтницы» не будет секретом, что его звезда Лейтон Мистер была рождена в тюремном госпитале. Ее мать получила срок за распространение марихуаны. Однако после освобождения женщина серьезно занялась воспитанием своей дочери и сына.
Став популярной актрисой, Лейтон отдавала матери крупные суммы на восстановление здоровья, а также помогала брату. Но после того, как девушка узнала, что мать тратит деньги не по назначению, она прекратила всякое общение с родительницей.

Анна Шульгина

В семье Валерии конфликты с родителями есть, наверное, у каждого представителя младшего поколения. Так старшая дочь артистки, не хочет ни видеть, ни общаться со своим отцом. По словам девушки, однажды она встретилась с Шульгиным на светском мероприятии, но эта встреча оставила в ее душе один негатив. Своим отцом Шульгина предпочитает называть Иосифа Пригожина.
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Теги:
Звёзды , Анна Шульгина , Лейтон Мистер , Светлана Ходченкова , Анна Шеридан , Настасья Самбурская , Иосиф Пригожин
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