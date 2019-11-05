Обнаженная Памела Андерсон возмутила фанатов

От любви до ненависти всего один шаг, очередное напоминание этого простого правила получила Памела Андерсон . Актрисе уже 52 года, но она все еще не стесняется сниматься топлес.

Вот и на этот Хеллоуин актриса примерила необычный образ — обнаженную Памелу облили белой краской, а в руке актриса держала традиционный головной убор народа коренных американцев — венок из перьев благородных птиц. Именно этот жест и возмутил общественность, ведь для индейцев это не просто шапочка, а целый культурный символ.

@pamelaanderson

Фанаты также упрекнули Андерсон в том, что звезда уже много лет активн