В Сети обсуждают Пушкину после плохой пластики

Подписчики обсуждают, как выглядит Пушкина сейчас после неудачных вмешательств

Пользователи сети удивлены тем, как сейчас выглядит Оксана Пушкина . Женщина заметно постарела, а кожа ее лица натянута слишком сильно.

Телеведущая после неудачного опыта с омолаживающими инъекциями охотно делится данной проблемой со зрителями. Ее история знакома каждому, кто боится стать жертвой пластических хирургов и неквалифицированных косметологов.

В свое время ей в носогубные складки был введен не сертифицированный препарат, который привел к появлению воспалений. Врачи даже рекомендовали женщине лечь на хирургический стол, чтобы иссечь задетые ткани. Пошла Пушкина на этот шаг или нет, достоверно неизвестно. Сама она эту тему не комментирует, поясняя лишь, что лечение было длительным, и до конца она так и не восстановилась.

Клео.Ру

На днях в своем аккаунте Оксана опубликовала фото в компании с Долорес Кондрашовой, рассказав, с чего началась их дружба. Подписчики были удивлены тем, как выглядят обе женщины. Они отметили, что Оксана заметно изменилась и кожа на ее лице натянута, словно она решилась на подтяжку лица.

Что касается Долорес, изменения в ее внешности видны невооруженным взглядом и некоторые фолловеры отметили, что не понимают, для чего нужны были трансформации, если женщины в итоге выглядят старше своих лет.

«Оксана, вы сделали очередную подтяжку? И когда вы все успеваете», «Что с вашими лицами?!», «А вам самим нравится ваше фото?», «Неужели депутату заняться нечем? Умная женщина, приятная ведущая, и что с собой сделала. Надо уметь достойно стареть».

Пушкина предпочла в тактичной форме ответить всем недовольным, пожелав им счастья. Попутно дама пожалела, что в их жизни больше нечего обсудить, кроме внешности других людей.