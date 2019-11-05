«Слабый» пол: жены артистов, занимающиеся бизнесом

Эти женщины могли бы вести светскую жизнь, но взамен предпочли открыть собственное дело и с головой уйти в работу.

Пока одни мечтают заполучить богатого и известного мужа, чтобы за его счет ужинать в ресторанах и оплачивать длинные списки покупок, другие не видят в этом прелести. Девушки, привыкшие полагаться на себя, тоже существуют — и мужчины это прекрасно понимают. WomanHit.ru составил подборку звездных партнеров, которыми гордятся известные мужчины.

Оксана Самойлова

Супруга рэпера Джигана успевает буквально все: поиграть с детьми, решить текущие вопросы по нескольким проектам и потренироваться в зале. Уже несколько лет Оксана занимается пошивом детской одежды, еще дольше создает модели женской одежды, разделяя бизнес с подругой. Правда быстрому масштабированию бизнеса может помешать беременность и рождение четвертого ребенка — главной новости этого дня.

Елена Вакуленко

Быть рядом с таким популярным человеком, как Баста, и не потерять себя — это непросто. Однако Елена прекрасно справилась с этой ролью. Раньше Елена занималась винным бизнесом, работая в компании отца: по ее словам, прошла путь от продавца до управляющего несколькими погребами. Сейчас супруга рэпера помогает в его проектах — недавно организовывала выпуск книги сказок, которую написал Баста.

Анастасия Решетова

Жена Тимати , владельца империи Black Star, Анастасия Решетова в прошлом работала моделью. Девушка стала известной благодаря конкурсу красоты «Мисс Россия», после чего ей стали предлагать рекламные контракты и публикации на страницах журналов. Заработав внушительный капитал, Анастасия открыла свой салон красоты в центре Москвы. Сейчас она временно находится в декрете и воспитывает сына Ратмира, но вскоре планирует вернуться к любимому делу.

Ассоль Васильева