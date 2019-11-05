Почему расстались Кондулайнен и Калныньш

Почему расстались Елена Кондулайнен и Ивар Калныньш

К тому моменту, когда Елена Кондулайнен стала известной актрисой, Ивар Калныньш уже был звездой. По словам Кондулайнен, она даже не мечтала о встрече с латвийским артистом, не то что о романе с ним. Когда же наконец Елена оказалась в объятиях Ивара, она поняла, что абсолютно не хочет становиться его женой.

Кумир юности

Как вспоминала сама Елена Кондулайнен, лицо Ивара Калныньша ей было знакомо с юности. Еще тогда она считала латвийского актера одним из самых привлекательных мужчин советского кинематографа. Однако на встречу с Иваром Елена даже не надеялась. Кондулайнен родилась и выросла в провинции, в поселке Токсово Ленинградской области. Там родители будущей актрисы занимались сельским хозяйством: держали кур, свиней, коров.

Именно животные и стали самыми близкими друзьями Елены. Никто не хотел водиться с «чухной». Так называли представителей финской нации. Чтобы доказать обидчикам, что она чего-то стоит, Кондулайнен несколько лет занималась музыкой. Она мечтала поступить в консерваторию. Окончив школу и приехав в Ленинград, Елена увидела афишу с Иваром Калныньшем и решила подать документы в институт сценических искусств.

Служебный роман