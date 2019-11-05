Известные актрисы с нетривиальной внешностью

Не похожий на тебя, не похожий на меня: актрисы с нетривиальной внешностью

В детстве над ними смеялись, а сейчас горько плачут: эти люди стали звездами благодаря нестандартным чертам лица.

Сегодня день рождения празднует Тильда Суинтон! Эта женщина по-инопланетному красива: острые скулы, миндалевидные глаза светло-серого цвета и фарфоровая кожа. Внешность Тильды сейчас в тренде из-за возросшей востребованности андрогинного типа, но еще десять лет назад ее посчитали бы несимпатичной. WomanHit.ru предлагает посмотреть на тех, кто отличается от стандартов красоты.

Джулия Робертс

Несмотря на то, что Джулия сыграла в культовом фильме «Красотка» и появилась на десятках обложек глянцевых журналов, собственная внешность беспокоит ее до сих пор. Год назад ее племянница Эмма, тоже известная актриса, опубликовала в Инстаграм снимок вместе с тетей — обе женщины были без макияжа, правда за натуральную красоту получили лишь гору осуждающих комментариев.

Instagram

Мы считаем, что улыбка Джулии и ее острые скулы — фирменные черты актрисы, которые запоминаются зрителю и никак не могут оттолкнуть его от внешности Робертс.

Кристен Стюарт

Образ легкомысленной девушки из «Сумерек» вызывал бешенство многих поклонников фильма. Крупные уши, нависшее веко, «странная» улыбка — все эти черты внешности Кристен подверглись критике. Правда актриса никогда не обращала внимания на обзывательства недоброжелателей. И это здорово, что она может не заботиться о том, что будет, если поменять прическу, появиться на публике без косметики или с крупным прыщом на лбу — хвалим!

Сара Джессика Паркер

Можно бесконечно играть