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Как влюбленный мальчишка: Шуфутинский вывел в свет молодую пассию 

Teleprogramma.pro + ещё 3 4 часа назад
Шуфутинский вывел в свет молодую пассию
Фото: Globallookpress.com
Михаил Шуфутинский не раз говорил, что всю жизнь любил только одну женщину — свою жену Маргариту, которая подарила ему детей и с которой он прожил вместе 40 лет. Четыре года назад ее не стало. Долгие годы артист жил на две страны. Он проводил время в США, и приехал на родину, чтобы увидеться с друзьями и выступить для поклонников. После смерти супруги шансонье вернулся в Россию уже на долго.
Пережить утрату любимой Шуфутинскому помогла 42-летняя танцовщица из его шоу-балета «Атаман» Светлана Уразова. По некоторым данным, она спасла его от депрессии. В СМИ писали, что именно из-за молодой возлюбленной артист вернулся на родину. И похоже, что это правда.
Похудевший и помолодевший шансонье посетил гала-ужин музыкальной премии «Виктория». Михаила Захаровича сопровождала его избранница.
Globallookpress.com
Похоже, что благодаря продолжительному роману 71-летний любимиц публики преобразился. Он буквально светился в своем модном клетчатом пиджаке. Певец держал за руку Светлану и не сводил с нее глаз. Девушка в белом платье с откровенным декольте тоже выглядела невероятно счастливой. О личной жизни Шуфутинский предпочитает не говорить. Вероятно, он не хочет спугнуть свое счастье.
«Нам хорошо вместе, это главное, а остальное не должно никого касаться!», — признавался ранее артист.
К слову, дети и внуки поддерживают шансонье, а танцовщица Уразова старается быть рядом и быть певцу опорой. Как известно, у Михаила Захаровича есть двухэтажный коттедж площадью 913 квадратных метра в Подмосковье и поместье в Лос-Анджелесе. Артисту нужно, чтобы у него была хорошая хозяйка. Но стоит отметить, что жениться он не торопиться, об этом пишет «Комсомольская правда».
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Теги:
Звёзды , Михаил Шуфутинский , Комсомольская правда
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