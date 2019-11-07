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Малахов рассказал правду о грязном поступке Познера 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Малахов рассказал правду о грязном поступке Познера
Фото: РИА "ФедералПресс"
В интервью Ксении Собчак Малахов признался, что настороженно относится к Познеру.
Сообщается, что причина такого отношения ведущего «Прямого эфира» к журналисту Первого канала в том, что Познер не хорошо обошелся со своей супругой. Источники пишут, якобы Познер бросил ее, когда та страдала от тяжелой болезни.
Так Малахов участвовал в игре Собчак, где должен был выбрать «профессионала своего дела». Между двумя Владимирами — Познером и Соловьевым, Малахов выбрал первого. Именно Познера ведущий назвал гуру индустрии.
Малахов сообщил, что Познер даже не пришел на похороны к своей жене, которая скончалась от рака. Однако, по мнению шоумена, нельзя ставить в один ряд профессионализм и человеческие качества.
При этом Познер заявил, что до сих пор чувствует вину за разлад с супругой, пишет Click.
Мы сообщали, что Познер отказался называть Соловьева своим коллегой. Также журналист отметил, что в курсе нелестных высказываний Соловьева в свой адрес.
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Теги:
Звёзды , Ксения Собчак
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