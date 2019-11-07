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6-летняя дочь Галкина и Пугачевой выпустила книгу 

Letidor.ru + ещё 2 4 часа назад
6-летняя дочь Галкина и Пугачевой выпустила книгу
Фото: Letidor.ru
Поклонники признали талант девочки.
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. У звездной пары растут творческие малыши. Оказывается, их 6-летняя дочь пишет книги. А еще Лиза сама их выпускает и делает к ним иллюстрации. Сюжет для каждой истории девочка продумывает сама. А когда книга готова, то с гордостью приносит ее родителям, чтобы они оценили литературный труд.
"Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает. Перед вами свежий шедевр 😂 Листайте, чтобы узнать историю золотого щенка 🐕💰😾…", — отметил Максим Галкин.
@maxgalkinru
@maxgalkinru
Завершила свой рассказ Лиза словом "Конец!".
"Краткость-сестра таланта😜», «Шедевр✌️🤗», «Максим, это просто бомба))) 😂! спасибо, что поделились», «Молодец Лиза👍», «Какая прелесть!😂😍», «Что сказать? шедеврально👏👏👏 собирайте сборник, после опубликуете😍», «Как серебряное копытце))🙃🤗», «Концовка — это шедевр! Так мозг работает только у детей 👍😂", — отреагировала аудитория в Instagram.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу в 2011 году, а в 2017 году супруги обвенчались. Двойняшек паре родила суррогатная мать. Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года.
Дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях. Подписчики звездной семьи с нетерпением ждут новых фото или видео с участием малышей. И Максим Галкин с удовольствием показывает моменты из жизни Гарри и Лизы.
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Теги:
Звёзды , Максим Галкин , Алла Пугачева
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