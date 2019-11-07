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Анастасия Макеева опубликовала полуобнаженное фото 

Клео.Ру + ещё 1 9 часов назад
Макеева опубликовала полуобнаженное фото
Фото: Клео.Ру
Соблазнительный образ Макеевой будто вырезан из сцены голливудского фильма.
На пикантном снимке в Инстаграме Макеева прикрыла тело лишь полупрозрачной желтой накидкой. Из аксессуаров на актрисе красивая золотая корона и шикарные большие серьги, которые очень гармонично смотрятся с украшением на голове.
Подписчики написали множество восхищенных комментариев: «Великолепно!», «Да вы просто богиня», «Прямо Троянская», «Елена Прекрасная» и другие.
Instagram
Отметим, что в ноябре прошлого года Анастасия тайно вышла замуж. И почти два месяца скрывала это событие от посторонних. Ее избранником стал успешный бизнесмен, адвокат Александр Сакович. После брака с ним, звезда буквально расцвела. Кроме того, супруг, со слов самой девушки, не против того, чтобы она делилась с общественностью подобными провокационными фотографиями.
«Мой муж очень спокойно относится к моей профессии, ведь я личность публичная. Он меня поддерживает во всем и говорит, что очень гордится», — рассказала актриса.
Известно, что сейчас артистка снимается в четвертой части приключений о неукротимых гардемаринах. Ей досталась роль любовницы Шевалье Де Брильи. Для того, чтобы максимально вжиться в роль Насте приходится много тренироваться ездить верхом на лошади, а также самой пробовать исполнять разные трюки.
Актриса рассказала, что однажды на съемочной площадке случился инцидент: один из ее напарников упустил поводья, а она в седле не успела их взять. Лошадь испугалась и резко рванула вперед. Тут девушка и смогла проявить те навыки, которые освоила совсем недавно. Ей удалось быстро среагировать и остановить коня на скаку. Как сказала Макеева, тогда аплодировали даже каскадеры.
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Теги:
Звёзды , Александр Сакович , Анастасия Макеева
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