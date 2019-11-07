Анастасия Макеева опубликовала полуобнаженное фото

Соблазнительный образ Макеевой будто вырезан из сцены голливудского фильма.

На пикантном снимке в Инстаграме Макеева прикрыла тело лишь полупрозрачной желтой накидкой. Из аксессуаров на актрисе красивая золотая корона и шикарные большие серьги, которые очень гармонично смотрятся с украшением на голове.

Подписчики написали множество восхищенных комментариев: «Великолепно!», «Да вы просто богиня», «Прямо Троянская», «Елена Прекрасная» и другие.

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Отметим, что в ноябре прошлого года Анастасия тайно вышла замуж. И почти два месяца скрывала это событие от посторонних. Ее избранником стал успешный бизнесмен, адвокат Александр Сакович . После брака с ним, звезда буквально расцвела. Кроме того, супруг, со слов самой девушки, не против того, чтобы она делилась с общественностью подобными провокационными фотографиями.

«Мой муж очень спокойно относится к моей профессии, ведь я личность публичная. Он меня поддерживает во всем и говорит, что очень гордится», — рассказала актриса.

Известно, что сейчас артистка снимается в четвертой части приключений о неукротимых гардемаринах. Ей досталась роль любовницы Шевалье Де Брильи. Для того, чтобы максимально вжиться в роль Насте приходится много тренироваться ездить верхом на лошади, а также самой пробовать исполнять разные трюки.