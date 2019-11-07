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«Пока не беременная, может получить сразу леща» 

Рамблер 1 час назад
«Пока не беременная, можно получить сразу леща»
Фото: @tarasov23
Тарасов поделился житейской мудростью и возмутил Миро.
Скандальный блогер Лена прокомментировала высказывание футболиста Дмитрия Тарасова, жена которого ждет ребенка. Сам Тарасов объяснил свое мнение тем, что женщины по своей сути скандальные существа. Тем не менее в последние четыре месяца Тарасов отметил, что его семейная жизнь существенно стала лучше. По его мнению, это связано с беременностью жены.
"Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща", — предостерегает Тарасов.
В "красной зоне" для футболиста, например, желание сходить на массаж к мужчине-массажисту или съездить на море одной. Тарасов считает это недопустимым.
Лена Миро согласилась с тем, что беременных бить опасно, это может быть чревато выкидышем, и посочувствовала Тарасову.
"Вряд ли нынешняя Костенко чем-то лучше нашей любимой Оленьки-голенькой", — убеждена Лена Миро.
Однако блогер задается вопросом, зачем вообще жить с человеком, которого то и дело хочется ударить:
"Я не оправдываю Тарасова. Я его осуждаю".
Ранее "Рамблер" писал, что Тарасов поделился фото жены в домашней обстановке.
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Женский форум 
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Звёзды , Дмитрий Тарасов , Лена Миро
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