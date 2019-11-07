Закадычные подружки: Бондарчук опубликовала раритетное фото с Ветлицкой

Наталья Ветлицкая была невероятно популярна в 90-е годы. После 15 лет она спокойно жила в Испании, где процветал ее риэлторский бизнес. Но в начале осени появились слухи, что у певицы возникли проблемы. По какой-то причине заморозили ее счета и у нее материальные трудности. Артистка сразу задумалась о возвращении на родину. По некоторым данным, она заключила договор о сотрудничестве с крупной музыкальной компанией, которая к концу года разработает для нее музыкальную программу.

Теперь все ждут триумфального возвращения Ветлицкой в Россию. Как оказалось, этого ждет не дождется даже Светлана Бондарчук . Накануне в соцсети она опубликовала уникальное раритетное фото.

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В кадре светская львица запечатлена, вероятнее всего, после вечеринки в клубе в футболке и брюках с анималистическим принтом, а на ее шее повязана арафатка (платок из натурального хлопка. — Прим. ред.). Рядом с Бондачук в кадр попала совсем молодая Наталья Игоревна.

Певица тогда носила светлые волосы и рваную стрижку с челкой. В кадре она позирует в алой тунике. Звезда почти не накрашена, хоть и сделала акцент на губах с помощью яркой помады. Обе знаменитости предстали в несвежем и даже помятом виде. И это не удивительно, так как фото было сделано во времена бурной молодости красоток.

«Вы ждёте возвращения Наташи? Я оооочень!» — призналась Светлана.

Напомним, что не так давно в соцсети появилось новое фото Ветлицкой. Как оказалось, 55-летняя артистка совсем не выглядит на свой возраст. Она вполне молодая и подтянутая женщина. И это без грамма косметики на лице.