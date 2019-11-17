Как сейчас живет исполнитель хита «Черные глаза»

Как сложилась жизнь исполнителя хита «Черные глаза»

Практически в каждом доме в далеком 2004 году играла знаменитая песня «Черные глаза». «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь Айдамира Мугу , исполнителя хита.

Айдамир родился в 1990 году, по национальности — черкес. В детстве все время посвящал спорту и никогда не задумывался о музыкальной карьере. Слава пришла к нему в 2004 году после песни «Черные глаза», когда Айдамиру было всего 14 лет. Впервые он спел ее на семейном празднике, и один из его знакомых предложил распространить ее на других площадках. Эта песня мигом стала хитом на территории России и за ее пределами.

После этого события его жизнь кардинально изменилась. Он записывал новые песни на русском и адыгейском языках и гастролировал с концертами. А также появился на таких популярных шоу, как «Пусть говорят» и «Comedy Club». В 2011 году он совместно с Домиником Джокером записал песню и снял клип «Черные глаза — 2». На пике своей популярности Айдамир не заработал больших денег в силу своей юридической безграмотности.

Айдамир окончил ГИТИС и вернулся на родину в Майкоп, где сейчас живет с женой Заремой и родственниками. Карьеру певца он не забросил — продолжает выступать с концертами в разных городах России. В 2016 году вышел его четвертый альбом.