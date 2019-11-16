Как сейчас выглядят чувственные солистки «ВИА Гры»

Эта группа известна не только своими многочисленными хитами, но и раскрепощенными привлекательными солистками, которые регулярно менялись. «Рамблер» вспоминает самых обворожительных участниц группы.