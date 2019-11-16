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Как сейчас выглядят чувственные солистки «ВИА Гры» 

Рамблер 36 минут назад
Эта группа известна не только своими многочисленными хитами, но и раскрепощенными привлекательными солистками, которые регулярно менялись. «Рамблер» вспоминает самых обворожительных участниц группы.
Группу с красноречивым названием придумали Константин Меладзе и продюсер Дмитрий Костюк. Изначально она задумывалась как трио, потом решили сделать дуэт. А осенью 2002 года группа работала даже как квартет — тогда к Винницкой, Грановской и Седоковой присоединилась Татьяна Найник.
Постоянно обновляемый состав солисток стал своеобразной визитной карточкой группы. За всю историю у «ВИА Гры» было 19 составов и 18 участниц. Впрочем, несмотря на разнообразие, все девушки отличались эффектной модельной внешностью и яркой харизмой. Почти все в разное время появлялись на обложках мужских журналов в пикантном виде. «Золотым составом» группы большинство поклонников считает Веру Брежневу, Надежду Грановскую и Анну Седокову.
Сейчас солистками группы являются Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.
Видео дня. Непривлекательные жены знаменитых красавцев
Женский форум3 
Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Звёзды , Фото , Татьяна Найник , Дмитрий Костюк , Ульяна Синецкая , Эрика Герцег , Надежда Грановская , Анна Седокова , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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