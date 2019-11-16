Эта группа известна не только своими многочисленными хитами, но и раскрепощенными привлекательными солистками, которые регулярно менялись. «Рамблер» вспоминает самых обворожительных участниц группы.
Группу с красноречивым названием придумали Константин Меладзе и продюсер Дмитрий Костюк. Изначально она задумывалась как трио, потом решили сделать дуэт. А осенью 2002 года группа работала даже как квартет — тогда к Винницкой, Грановской и Седоковой присоединилась Татьяна Найник.
Постоянно обновляемый состав солисток стал своеобразной визитной карточкой группы. За всю историю у «ВИА Гры» было 19 составов и 18 участниц. Впрочем, несмотря на разнообразие, все девушки отличались эффектной модельной внешностью и яркой харизмой. Почти все в разное время появлялись на обложках мужских журналов в пикантном виде. «Золотым составом» группы большинство поклонников считает Веру Брежневу, Надежду Грановскую и Анну Седокову.
Сейчас солистками группы являются Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.