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Русская красавица: звезды, которые покорили сердца иностранцев 

WomanHit.ru 34 минуты назад
Звезды, которые покорили сердца иностранцев
Фото: Instagram
Наши девушки всегда притягивали мужчин по всему миру. WomanHit.ru расскажет о селебритис, которые нашли любовь за рубежом.
Российская модель Екатерина Дорожко совсем недавно стала женой нападающего бразильского футбольного клуба Луиза Адриану. Дорожко поделилась радостной новостью со своими подписчиками в «Инстаграме», выложив фото вместе со своим теперь уже законным мужем.
Фолловеры обрушили на модель лавину поздравлений, пожелали счастья и взаимопонимания в такой контрастной паре.
К слову, многие российские звезды связывают себя отношениями с мужчинами из других стран. Давайте вспомним тех, кому по душе заморские красавцы.

Виктория Боня

Телеведущая всегда испытывала слабость к иностранцам. В 2012 году Виктория родила своему мужу-ирландцу Алексу Смерфиту дочь и несколько лет пара жила вполне счастливо, однако через некоторое время супруги охладели друг к другу и союз распался.
Как предполагает сама Боня, причиной разрыва мог послужить тот факт, что Алекс отчасти скандинав, а это не слишком эмоциональные люди, из-за чего могло произойти охлаждение отношений.
Сейчас телеведущая встречается с французским предпринимателем, не потеряв веры в европейских мужчин.

Ирина Шейк

Ирина родилась в Челябинской области, однако задержалась в России только до 18 лет, после чего отправилась покорять фэшн-подиумы США и Европы. С 2010 года девушка несколько лет встречалась со звездой мирового футбола Криштиану Роналду.
После расставания в 2015 году Ирина встретила Купера, который смог не только удержать красотку рядом с собой, но и добился того, что Шейк родила ему дочь.
Но и этот союз не продержался слишком долго — Шейк и Купер расстались по аккомпанимент слухов о связи Брэдли и Леди Гаги.

Сати Казанова

Экзотическая красотка Сати покорила сердце итальянского фотографа, за которого в последствии вышла замуж в 2017 году. При первом знакомстве, по словам Казановой, она не почувствовала ничего особенного, но через пару месяцев их было уже не оторвать друг от друга. До момента свадьбы Казанова и Тиоццо виделись всего семь раз, все остальное время общались онлайн.
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Теги:
Звёзды , Сати Казанова , Виктория Боня , Криштиану Роналду , Ирина Шейк , Стефани Джерманотта
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