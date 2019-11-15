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Секс-просветительница Анфиса Чехова оказалась неграмотной в вопросе ЛГБТ 

Lenta.ru 1 час назад
Секс-просветительница Чехова знатно оконфузилась
Фото: Lenta.ru
Телеведущая Анфиса Чехова, известная по программе о сексе и отношениях между людьми, не смогла расшифровать аббревиатуру ЛГБТ, отвечая на вопрос пользователя Instagram. Видео из ее сторис опубликовал Telegram-канал Dark Cosmo.
Чехова попросила своих подписчиков задать ей вопросы. Один из юзеров спросил ее:
«Подозреваю, что мой ребенок — ЛГБТ. Бить тревогу?»
На это ведущая ответила, что не совсем поняла вопрос.
«Подождите, никого не надо бить. Я не знаю, что такое ЛГБТ, но, что бы это ни значило, это же ваш любимый ребенок. Его нужно понять и простить»,
— подчеркнула ведущая.
В прошлом Чехова высказывала свое отношение к представителям ЛГБТ, в частности, к гомосексуалам. В июле 2012 года она опубликовала ссылку на новость про американского телеведущего Андерсона Купера, заявившего, что он гей.
«Уважаю за честность и смелость!»
— написала тогда ведущая. На негативную реакцию части юзеров она ответила блокировкой их аккаунтов.
«Всех, кто в ответ на мой предыдущий твит, высказал агрессию в адрес геев, я отправила в блок. Кто еще туда хочет?»
— подчеркнула она.
Согласно поиску Twitter, в своих записях Чехова ни разу не писала «ЛГБТ». Данная аббревиатура, первоначально возникшая в английском языке (LGBT) для обозначения лесбиянок (lesbian), геев (gay), бисексуалов (bisexual) и трансгендеров (transgender), используется с 1990-х годов.
Анфиса Чехова (имя при рождении — Александра Корчунова) известна российским телезрителям как ведущая эротического шоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ. Она вела программу с 2005 по 2009 годы. После, с 2010 по 2011 годы, вела похожее шоу, «Спокойной ночи, мужики!», на канале ДТВ. В 2018 году стала ведущей реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС.
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Теги:
Звёзды , Анфиса Чехова , Андерсон Купер
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