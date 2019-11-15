Секс-просветительница Чехова знатно оконфузилась

Секс-просветительница Анфиса Чехова оказалась неграмотной в вопросе ЛГБТ

Телеведущая Анфиса Чехова , известная по программе о сексе и отношениях между людьми, не смогла расшифровать аббревиатуру ЛГБТ, отвечая на вопрос пользователя Instagram. Видео из ее сторис опубликовал Telegram-канал Dark Cosmo.

Чехова попросила своих подписчиков задать ей вопросы. Один из юзеров спросил ее:

«Подозреваю, что мой ребенок — ЛГБТ. Бить тревогу?»

На это ведущая ответила, что не совсем поняла вопрос.

«Подождите, никого не надо бить. Я не знаю, что такое ЛГБТ, но, что бы это ни значило, это же ваш любимый ребенок. Его нужно понять и простить»,

— подчеркнула ведущая.

В прошлом Чехова высказывала свое отношение к представителям ЛГБТ, в частности, к гомосексуалам. В июле 2012 года она опубликовала ссылку на новость про американского телеведущего Андерсона Купера , заявившего, что он гей.

«Уважаю за честность и смелость!»

— написала тогда ведущая. На негативную реакцию части юзеров она ответила блокировкой их аккаунтов.

«Всех, кто в ответ на мой предыдущий твит, высказал агрессию в адрес геев, я отправила в блок. Кто еще туда хочет?»

— подчеркнула она.

Согласно поиску Twitter, в своих записях Чехова ни разу не писала «ЛГБТ». Данная аббревиатура, первоначально возникшая в английском языке (LGBT) для обозначения лесбиянок (lesbian), геев (gay), бисексуалов (bisexual) и трансгендеров (transgender), используется с 1990-х годов.

Анфиса Чехова (имя при рождении — Александра Корчунова) известна российским телезрителям как ведущая эротического шоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ. Она вела программу с 2005 по 2009 годы. После, с 2010 по 2011 годы, вела похожее шоу, «Спокойной ночи, мужики!», на канале ДТВ. В 2018 году стала ведущей реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС.