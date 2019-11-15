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В Сети обсуждают тайную любовницу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 

WMJ.ru + ещё 7 1 час назад
В Сети обсуждают тайную любовницу Плющенко
Фото: WMJ.ru
Фигурист официально женат на продюсере Яне Рудковской.
Вокруг брака Евгения Плющенко и Яны Рудковской появляются новые слухи. Последние несколько дней активно обсуждаются проблемы в отношениях супругов.
А сейчас появилась новая информация. Если верить источникам, Евгений уже больше двух лет живет на две семьи. По слухам, у Плющенко есть молодая любовница-модель, которая живет в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, Рудковская в курсе еще одной женщины в жизни мужа. Именно поэтому два года назад она решила, что им нужно обвенчаться. Но это не спасло брак. Издание «7 дней» пишет, что 10-ю годовщину брака Евгений провел не с законной женой, а улетел отдыхать с любовницей.
Отмечается, что Евгений не особенно скрывает свой роман. Он берет избранницу на светские мероприятия в Питере, но не комментирует эти выходы. Хранит молчание о ситуации в семье и Яна Рудковская. Напомним, что у пары растет 6-летний сын Саша.
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Теги:
Звёзды , Евгений Плющенко , журнал "7 Дней"
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