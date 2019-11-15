Хлои Кардашьян не узнают фанаты

Раньше Хлою Кардашьян обвиняли в том, что она редактировала свои фото для Инстаграмма, но теперь общество заявляет, что она слишком перестаралась с помощью приложения Facetune. Конечно, каждый хочет выглядеть лучше, особенно когда речь заходит о селфи, а с приложением Facetune вы уберете любые недостатки. Фанаты обвинили Хлою в том, что она слишком сильно изменила свою внешность, благодаря различным фильтрам. Аккаунт в CelebFace выложил несколько коллажей, где очевидно видны сильные изменения, путем обработок фото. Некоторые из приложенных ниже фотографий, девушка действительно выкладывала на своей страничке и после детальных изучений — стало ясно, что нос Хлои выглядит заметно меньше и более узким, а необработанные фотографии репортеров говорят об обратном. Очевидная разница была слишком откровенна видна. Еще один из моментов — это увеличение разреза глаз, чтобы они казались больше. Все эти вещи дают нам понять, что перед публикацией на своей странице, девушка прилагает некоторые усилия по изменению внешности, путем обработки фото.

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Многие начали недоумевать, потому что обработки фотографий настолько очевидны, что девушка уже сама на себя не похожа. Большинство людей знает, что семейство Кардашьян очень любит обрабатывать свои фотографии перед публикацией в личных аккаунтах. На данный момент общественность больше следит за Хлоей, обман которой — слишком очевиден, если внимательно изучить ее личные странички в соц.сетях. Сама девушка никак не комментирует эти казусы. Вероятно ей просто нечего сказать в свое оправдание, но стоит заметить, что она действительно сильно похудела за последний год и это огромная причина уважать ее старания. Ниже вы можете увидеть свежие фотографии звезды семейства Кардашьян, а так же ее старый образ.

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