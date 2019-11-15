Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как сберечь семейный бюджет: полезные советы
Как сберечь семейный бюджет: полезные советы
Еда
7 продуктов, которые поднимут настроение
7 продуктов, которые поднимут настроение
Еда
Звезды, которые покорили сердца иностранцев
Звезды, которые покорили сердца иностранцев
Звёзды
Как отличить мужчину всей жизни от парня на ночь
Как отличить мужчину всей жизни от парня на ночь
Любовь

Хлои Кардашьян не узнают фанаты 

SM News 2 часа назад
Хлои Кардашьян не узнают фанаты
Фото: SM News
Раньше Хлою Кардашьян обвиняли в том, что она редактировала свои фото для Инстаграмма, но теперь общество заявляет, что она слишком перестаралась с помощью приложения Facetune. Конечно, каждый хочет выглядеть лучше, особенно когда речь заходит о селфи, а с приложением Facetune вы уберете любые недостатки. Фанаты обвинили Хлою в том, что она слишком сильно изменила свою внешность, благодаря различным фильтрам. Аккаунт в CelebFace выложил несколько коллажей, где очевидно видны сильные изменения, путем обработок фото. Некоторые из приложенных ниже фотографий, девушка действительно выкладывала на своей страничке и после детальных изучений — стало ясно, что нос Хлои выглядит заметно меньше и более узким, а необработанные фотографии репортеров говорят об обратном. Очевидная разница была слишком откровенна видна. Еще один из моментов — это увеличение разреза глаз, чтобы они казались больше. Все эти вещи дают нам понять, что перед публикацией на своей странице, девушка прилагает некоторые усилия по изменению внешности, путем обработки фото.
sm-news
Многие начали недоумевать, потому что обработки фотографий настолько очевидны, что девушка уже сама на себя не похожа. Большинство людей знает, что семейство Кардашьян очень любит обрабатывать свои фотографии перед публикацией в личных аккаунтах. На данный момент общественность больше следит за Хлоей, обман которой — слишком очевиден, если внимательно изучить ее личные странички в соц.сетях. Сама девушка никак не комментирует эти казусы. Вероятно ей просто нечего сказать в свое оправдание, но стоит заметить, что она действительно сильно похудела за последний год и это огромная причина уважать ее старания. Ниже вы можете увидеть свежие фотографии звезды семейства Кардашьян, а так же ее старый образ.
Сейчас:
sm-news
Раньше:
sm-news
Видео дня. Непривлекательные жены знаменитых красавцев
SM News: последние новости
Успех вскружил голову: 5 высокомерных звезд России Успех вскружил голову: 5 высокомерных звезд России Пластиковые бабки-ёжки: фото бывших красавиц до и после того, как их состарила и изуродовала пластика Пластиковые бабки-ёжки: фото бывших красавиц до и после того, как их состарила и изуродовала пластика Из жабы в принцессу: Как изменилась Олеся Малибу Из жабы в принцессу: Как изменилась Олеся Малибу
Женский форум 
Теги:
Звёзды , Хлоя Кардашьян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сберечь семейный бюджет: полезные советы
Как сберечь семейный бюджет: полезные советы
7 продуктов, которые поднимут настроение
7 продуктов, которые поднимут настроение
Звезды, которые покорили сердца иностранцев
Звезды, которые покорили сердца иностранцев
Как отличить мужчину всей жизни от парня на ночь
Как отличить мужчину всей жизни от парня на ночь
Русская модель покорила бразильца
Русская модель покорила бразильца 22
Видео
Опубликовано последнее видео Аллы Вербер
00:59
Опубликовано последнее видео Аллы Вербер
Звёзды
Россиянам назвали продукты долгожителей
00:59
Россиянам назвали продукты долгожителей
Еда
Назван гонорар Пугачевой за концерт в Минске
03:40
Назван гонорар Пугачевой за концерт в Минске
Звёзды
Одиночество нас убивает в прямом смысле
07:45
Одиночество нас убивает в прямом смысле
Здоровье
Певцы, известные всего одним хитом
12:44
Певцы, известные всего одним хитом
Звёзды
Сегодняшние секреты вечной молодости
03:19
Сегодняшние секреты вечной молодости
Красота
Высоцкая и Кончаловский наконец показали сына
03:00
Высоцкая и Кончаловский наконец показали сына
Звёзды
Российские знаменитости — двойники звезд Голливуда
10:29
Российские знаменитости — двойники звезд Голливуда
Звёзды
Простые способы сделать дом идеально чистым
04:44
Простые способы сделать дом идеально чистым
Дом и сад
Лобода обнажилась ради «постельных» кадров
00:33
Лобода обнажилась ради «постельных» кадров
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть