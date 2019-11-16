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Куда исчезли «гламурные нимфы» нулевых 

Рамблер 3 часа назад
Куда исчезли «гламурные нимфы» нулевых
Фото: Wikipedia
Редакция «Рамблера» уже рассказывала о судьбе самых знаменитых светских львиц Москвы. Но законодательниц мод и нравов в высшем обществе столицы было гораздо больше. Продолжаем вспоминать именитых дам Москвы двухтысячных годов.

Ольга Родионова

Очаровательная москвичка мечтала стать актрисой, но нашла свою судьбу в Центробанке, куда устроилась работать референтом заместителя председателя ЦБ. Впрочем, не без помощи отца. Там же она встретилась с будущим мужем Сергеем Родионовым, зампредом главы ЦБ. Разница в возрасте не помешала бурному роману. Получив образование по специальности «банковское дело», для самореализации девушка все же выбрала индустрию красоты. Блестящие внешние данные и раскованность обеспечили Ольге громкий успех, несмотря на то, что девушка дебютировала позднее, чем это принято в модельном бизнесе.
Возможно, все дело было в фотографиях в стиле ню, которые практиковала Родионова. Ее снимали легендарные фотографы Питер Линдберг, Даниэль Лорье, Дэвид Ла Шапель. Ольга появлялась на обложках таких журналов как Vogue, Monde, Playboy, Panorama. В 2009 и 2012 годах были изданы фотоальбомы «The Book Of Olga» и «The Story of Olga», высоко оцененные в Европе.
Прекрасная дама московского бомонда продвигала в России бренд Vivienne Westwood, снималась в фильмах, вела ток-шоу «Цена вопроса» и даже изучала арабский. В 2013 году Ольга вместе с семьей — мужем и дочерью Настей — легко и безболезненно покинула Россию. Она открыла бутик Vivienne Westwood в Амстердаме, время от времени перемещаясь то в Хорватию, то в Дубай. От чувственных фотосъемок Ольга теперь отказывается и в соцсетях ведет себя скромно.

Мария Контэ

В столичной тусовке Мария имела репутацию поэтессы и интриговала намеками на титулованного супруга. Кстати, брак с ним оказался фиктивным. Впрочем, имя своего настоящего покровителя и отца дочери Таис профессиональная муза не афишировала.
Facebook/Мария Контэ
Мария исчезла со светского небосклона неожиданно. Значительно позже выяснилось, что поэтесса рассталась с возлюбленным и справилась с тяжелой болезнью. Сейчас Мария работает интрапсихологом, публикует своих стихи в собственном блоге, воспитывает дочь и сторонится светской жизни.

Ева Ланска

Обладательница звучного имени окончила факультет журналистики МГУ и в высшем обществе постаралась закрепиться как писательница. Впрочем, это случилось не сразу — во Франции Ева работала моделью и телеведущей. Литературное творчество она совмещала с карьерой на телевидении и даже вступила в Союз писателей.
Instagram
Однако многие за ее успехами видели влияние второго мужа бизнесмена и ресторатора Владимира Христенко, с которым она рассталась в 2011 году. Тогда же закончилась и беспечная светская жизнь. Сейчас Ева активно занимается социальной защитой детей, участвует в работе Общественной палаты РФ, воспитывает дочь, продолжает сочинять книги и ведет аккаунт в соцсетях.
Видео дня. Непривлекательные жены знаменитых красавцев
Женский форум7 
Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Звёзды , Сергей Родионов , Питер Линдберг , Ольга Родионова , Владимир Христенко , МГУ , Общественная палата России , Центральный банк России
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