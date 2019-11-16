Куда исчезли «гламурные нимфы» нулевых

Редакция «Рамблера» уже рассказывала о судьбе самых знаменитых светских львиц Москвы. Но законодательниц мод и нравов в высшем обществе столицы было гораздо больше. Продолжаем вспоминать именитых дам Москвы двухтысячных годов.

Ольга Родионова

Очаровательная москвичка мечтала стать актрисой, но нашла свою судьбу в Центробанке , куда устроилась работать референтом заместителя председателя ЦБ. Впрочем, не без помощи отца. Там же она встретилась с будущим мужем Сергеем Родионовым , зампредом главы ЦБ. Разница в возрасте не помешала бурному роману. Получив образование по специальности «банковское дело», для самореализации девушка все же выбрала индустрию красоты. Блестящие внешние данные и раскованность обеспечили Ольге громкий успех, несмотря на то, что девушка дебютировала позднее, чем это принято в модельном бизнесе.

Возможно, все дело было в фотографиях в стиле ню, которые практиковала Родионова. Ее снимали легендарные фотографы Питер Линдберг , Даниэль Лорье, Дэвид Ла Шапель. Ольга появлялась на обложках таких журналов как Vogue, Monde, Playboy, Panorama. В 2009 и 2012 годах были изданы фотоальбомы «The Book Of Olga» и «The Story of Olga», высоко оцененные в Европе.

Прекрасная дама московского бомонда продвигала в России бренд Vivienne Westwood, снималась в фильмах, вела ток-шоу «Цена вопроса» и даже изучала арабский. В 2013 году Ольга вместе с семьей — мужем и дочерью Настей — легко и безболезненно покинула Россию. Она открыла бутик Vivienne Westwood в Амстердаме, время от времени перемещаясь то в Хорватию, то в Дубай. От чувственных фотосъемок Ольга теперь отказывается и в соцсетях ведет себя скромно.

Мария Контэ

В столичной тусовке Мария имела репутацию поэтессы и интриговала намеками на титулованного супруга. Кстати, брак с ним оказался фиктивным. Впрочем, имя своего настоящего покровителя и отца дочери Таис профессиональная муза не афишировала.

Facebook/Мария Контэ

Мария исчезла со светского небосклона неожиданно. Значительно позже выяснилось, что поэтесса рассталась с возлюбленным и справилась с тяжелой болезнью. Сейчас Мария работает интрапсихологом, публикует своих стихи в собственном блоге, воспитывает дочь и сторонится светской жизни.

Ева Ланска

Обладательница звучного имени окончила факультет журналистики МГУ и в высшем обществе постаралась закрепиться как писательница. Впрочем, это случилось не сразу — во Франции Ева работала моделью и телеведущей. Литературное творчество она совмещала с карьерой на телевидении и даже вступила в Союз писателей.

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