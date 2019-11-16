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Дочь Гузеевой рассказала о самочувствии после обнаружения опухоли 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Дочь Гузеевой рассказала о самочувствии после обнаружения опухоли
Фото: Вечерняя Москва
Дочь российской актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала о самочувствии после того, как у нее обнаружили доброкачественную опухоль, пишет «Утро.ру».
Она уточнила, что у нее диагностировали два новообразования и заявила, что чувствует себя «не очень здоровой».
О своем недуге 19-летняя девушка сообщила в начале ноября. Она отметила, что ей может потребоваться операция, которая будет второй по счету.
По мнению матери Бухаровой, ничего страшного в болезни дочери нет. Как считает Гузеева, доброкачественные образования «бывают у девочек».
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Теги:
Звёзды , Лариса Гузеева , Ytro.ru
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