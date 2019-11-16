Дочь Гузеевой рассказала о самочувствии после обнаружения опухоли

Дочь российской актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала о самочувствии после того, как у нее обнаружили доброкачественную опухоль, пишет «Утро.ру».

Она уточнила, что у нее диагностировали два новообразования и заявила, что чувствует себя «не очень здоровой».

О своем недуге 19-летняя девушка сообщила в начале ноября. Она отметила, что ей может потребоваться операция, которая будет второй по счету.

По мнению матери Бухаровой, ничего страшного в болезни дочери нет. Как считает Гузеева, доброкачественные образования «бывают у девочек».