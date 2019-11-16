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Вдовец Фриске опубликовал фото с новой возлюбленной 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Вдовец Фриске опубликовал фото с новой возлюбленной
Фото: @dmitryshepelev
Вдовец певицы Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram опубликовал фото с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.
В подписи к снимку он рассказал, что с Екатериной их познакомили их дети.
"Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья",
— написал Шепелев.
Жанна Фриске скончалась после борьбы с раком мозга летом 2015 года.
Шепелев встречается с Тулуповой полтора года, с ними живут дети — 6-летние сын Дмитрия и Фриске Платон и дочь Екатерины Лада.
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Теги:
Звёзды , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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