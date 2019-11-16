У дочери Гузеевой нашли две опухоли

У дочери телеведущей Ларисы Гузеевой нашли две опухоли. Девятнадцатилетнюю Ольгу Бухарову ждет операция. Хорошей новость является то, что найденные опухоли — все же доброкачественные. Но даже несмотря на это девушка не чувствует себя на 100 процентов здоровой.
В начале ноября Ольга уже сообщала о возвращении опухоли, правда, тогда она не уточнила — доброкачественная она или нет.
А в прошлом году Бухаровой также пришлось пережить операцию, правда причины девушка держит в секрете.
Сама же Лариса Гузеева ничего страшного в состоянии дочери не видит и уверена, что все будет хорошо.
Ранее "Рамблер" писал, что над Ларисой Гузеевой издеваются русские телезвезды.