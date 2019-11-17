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«Правила хорошего тона никто не отменял»: Филипп Киркоров обиделся на Яну Рудковскую 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Киркоров обиделся на Рудковскую
Фото: Teleprogramma.pro
В шоу «ЯнаСупер», которое выходит на канале «Супер!» есть место не только семье Яны Рудковской. Продюсер изъявила желание, чтобы в программе снялся Филипп Киркоров. Однако на ее предложение певец ответил отказом.
Рудковскую удивила такая реакция Киркорова, и она пожаловалась Ксении Собчак, которая выступает продюсером реалити-шоу. Подруга приехала в Сочи, где находилась Яна. Она согласилась, что поведение довольно странное.
Рудковская попыталась уточнить у Филиппа Бедросовича причину отказа. На это он прислал ей аудиосообщение, в котором объяснил, что Яна за последнее время ни разу не поинтересовалась его делами. Она отметил, что они вместе прошли огонь и воду, но вот медные трубы, по его словам, женщина пройти не смогла.
«Правила хорошего тона никто не отменял, деточка», — заявил Киркоров и объяснил, что решил ее «проучить» и отказаться сниматься.
Однако уже во время прослушивания сообщения Яна поняла, что артист, скорее всего шутит. К тому же, Киркоров тут же признался ей в любви. А вскоре друзья встретились на модном мероприятии, после чего Яна призналась, что певец — один из ее лучших друзей. Сам же он говорил ей, что готов «пойти с ней в разведку».
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Теги:
Звёзды , Филипп Киркоров , Яна Рудковская , Ксения Собчак
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