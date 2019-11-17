Домашние пышки: звезды «Дома-2» размера XXL

Домашние пышечки! Звезды «Дома-2» размера XXL (а то и больше)

На знаменитой телестройке побывали сотни участников, но остаться в памяти зрителей удалось единицам. Среди них очаровательные пышки проекта, доказавшие, что строить любовь могут все, независимо от размера.

Инна Воловичева

Журналистка Инна пришла на проект, когда весила 115 кг. Она призналась, что помимо лишнего веса страдает от необычного выражения лица — когда-то у девушки случился приступ, парализовавший мышцы с одной стороны. Несмотря на пышные формы, Инна понравилась участникам: она вела себя спокойно, умела рассуждать на самые разные темы и приглянулась высоким интеллектом. Но отношений с журналисткой никто строить не хотел. Кроме странного юноши Венцеслава, которого Инна взяла на воспитание.

eva.ru

Пару месяцев спустя у нее все же завязался роман с Владом Кадони. Долгое время Инна и Влад отношения скрывали, но все же были вынуждены признаться в романе. Тяжелый характер молодого человека не лучшим образом сказался и на самой Инне: она стала взрывной и эмоциональной. Зато ради любимого похудела на 40 килограммов за три месяца и получила гордое звание «Человек года». Отношения с Владом не сложились, но за постройневшей девушкой за периметром телестройки начал ухаживать хоккеист Иван. Ради него Инна покинула проект. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу, а немного позже на свет появилась дочь Маша. Сейчас Инна поддерживает форму, пишет вторую книгу о питании и ведет микроблог.

Римма Пенджиева

Первой пышкой «Дома-2», задержавшейся надолго, стала Римма Пенджиева. Одесситка пришла на проект, чтобы покорить сердце Глеба Клубнички, но молодой человек признавался, что яркая Римма совсем не в его вкусе. Девушка страдала, но не забывала участвовать в конкурсах и скандалах шоу. Покинув проект, Римма решила попробовать себя в качестве модели плюс сайз. Она попала на одно из телешоу и даже дошла до финала.

eva.ru

Редакторы проекта отмечали, что несмотря на пышные формы, Римма обладает невероятно привлекательными чертами лица. Она любит подчеркивать большой бюст с помощью глубоких декольте, носит обувь на высоком каблуке. Но все же недавно призналась, что хочет немного похудеть, чтобы получать больше контрактов. О личной жизни Риммы ничего не известно, но она уверяет, что за ней ухаживает множество мужчин. Сейчас Римма принимает участие в украинской версии шоу «Взвешенные люди». Она уверена, что этот проект сделает ее более здоровой и принесет новую популярность.

Саша Черно

Самая полная участница «Дома-2» Саша Черно пришла на проект в весе 120 кг, но за два года на проекте поправилась до 142. Девушку не отличали изысканные манеры и покладистый характер, зато и комплексов у Саши совершенно нет. Встретив на шоу Иосифа Оганесяна, с которым у Саши быстро завязался роман, она то и дело устраивала ему романтические сюрпризы. Самым шокирующим из них для зрителей стало появление Саши обнаженной и расписанной под леопарда. Кажется, в этот момент неловко было даже самому Иосифу, оставшемуся прикрыть «прелести» возлюбленной.

eva.ru

Периодически Саша уверяет, что любит себя в любом весе, но иногда все же решается сесть на диету. Иногда на этом настаивают и организаторы шоу. Участнице предлагали платить по 10 тысяч рублей за каждый сброшенный килограмм, нанимали тренеров и диетологов. Работали с Сашей и участники проекта, увлекающиеся здоровым образом жизни и спортом.

Пока все эти попытки не принесли результата. Саша весит 132 килограмма, планирует открыть магазин для девушек плюс сайз и родить ребенка в ближайшее время. Она уверена, что большинству мужчин, в том числе и ее мужу, значительно больше нравятся пышки, просто сильная половина человечества стесняется в этом признаться. Зрители шоу настойчиво уговаривают Сашу похудеть и следить за собой: иногда девушка выглядит неопрятно. Согласен с ними и Иосиф, то и дело предлагающий супруге посещать тренировки.