Плющенко готов нанять суррогатную маму

Плющенко готов нанять сурмаму: «Не надо мучить свой организм, себя и меня»

Яна Рудковская и ее муж рассматривают вариант суррогатного материнства. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко совсем не прочь, чтобы посторонняя женщина рожала ему детей. Все дело в том, что он и его жена — продюсер Яна Рудковская — намучились с планом продолжения рода.

Знаменитая шоувумен — многодетная мать, при этом со вторым мужем у нее только один общий ребенок — шестилетний Александр (Гном Гномыч). При этом фигурист практически мечтает стать отцом-героем. Евгению Плющенко хочется пятерых детей: девочку и мальчиков.

В реалити-шоу «ЯнаСупер» главная героиня призналась, что прошла все круги ада с гормональной терапией и мечтает о завершении мучений.

«Для моего 44-летнего организма все это очень тяжело даётся… Но не получается самой выносить ребёнка, — призналась Рудковская. — К сожалению. Шансы забеременеть на сегодняшний день — менее 10 процентов».

От безуспешных попыток устал и Евгений. Известно, что прием тяжелых гормонов сильно меняет поведенческие реакции, и не каждый брачный союз способен выдержать такое испытание.

«Не надо мучить свой организм, себя, меня, — сказал, в свою очередь, глава семьи. — Думаю, надо рассмотреть другой вариант».

В частности, Плющенко готов взять приемных детей и может решиться на услуги суррогатной матери. Поначалу он был резко против подобной альтернативы, так как боялся людского осуждения, но со временем изменил свою позицию. А вот у Яны таких опасений нет.

«Я ничего не вижу такого, что ребёнка нам выносит суррогатная мать, — заявила она. — Это же моя яйцеклетка».

Знаменитая пара не сходит с первых полос желтой прессы уже не первый день. Скептики подозревают, что супруги специально скармливают публике скандальные поводы для поднятия рейтинга нового шоу. Вот уже не первый день обсуждается возможный семейный кризис. К примеру, Яна и Евгений показались многим расстроенными на церемонии вручения премии «Женщина года» по версии журнала Glamour: дескать, удрученный вид звезд не соответствовал формату мероприятия. Заодно расстроился и ведущий церемонии Иван Ургант , так как облик вручавших награды Рудковской и Плющенко не благоприятствовал атмосфере. А на следующий день появились слухи о предполагаемой любовнице фигуриста.