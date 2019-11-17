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Любовь

«Вылечить меня невозможно»: звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298-ю операцию 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
«Вылечить меня невозможно»
Фото: Teleprogramma.pro
Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию на горле. Девушка неизлечимо больна с самого рождения. Из-за хронической патологии от нее когда-то отказались родители, однако другие, совершенно чужие люди, не побоялись сложностей и удочерили девочку.
Именно эта болезнь помогла ей приобрести уникальный дар. Перенеся две клинические смерти — одну в годик, а вторую в шесть лет — она стала видеть будущее людей, сообщает сайт «Штуки-Дрюки».
Вместе с тем, болезнь никуда не отступила, чтобы дышать и продолжать жить, девушка регулярно ложится под нож хирурга. О своем недуге ясновидящая подробно рассказала в своем блоге.
«К сожалению, вылечить меня невозможно. Никак. Никогда. Никому», — написала она.
Рядом со звездой «Битвы экстрасенсов» в больнице всегда находится ее муж Александр. Пара, несмотря на сложность ситуации, демонстрирует стойкость духа и веру в свои силы.
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Теги:
Звёзды , Николь Кузнецова
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