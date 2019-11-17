«Мне начать писать о тебе?»: Кудрявцева резко ответила Шепелеву на сплетни о себе

Излишняя болтливость Дмитрия Шепелева обернулась обидой со стороны его коллеги Леры Кудряцевой. На реплику подписчицы по поводу его возможной нетрадиционной ориентации, он почему решил пошутить, втянув в это личную жизнь ведущей «Секрета на миллион».

«Я думала, ты гей», — написал один из фолловеров в Instagram.

«Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла», — ответил Шепелев.

@dmitryshepelev

Кудрявцева отреагировала практически мгновенно, разместив послание Дмитрию у себя в stories.

«Сегодня 3 новости узнала: что ты есть в Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона», — обрушилась гневом на коллегу телеведущая.

@leratv

Как вы расцениваете поступок Дмитрия Шепелева? И стоит ли Лере отвечать на это тем же методом?