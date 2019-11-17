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Любовь

Сын Певцова в порыве гнева сломал руку 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Сын Певцова в порыве гнева сломал руку
Фото: Teleprogramma.pro
Елисей, 12-летний сын актера Дмитрия Певцова, в порыве гнева и раздражения с силой ударил кулаком об стену. Результат — сломанная пятая пястная кость.
Народный артист не стал скрывать этот не самый приятный факт из биографии своего отпрыска. Напротив, описал свои чувства по этому поводу в личном блоге.
Он рассказал, как понимает любовь и ненависть. По его мнению, любовь идет от Бога, а ненависть от дьявола. Именно поэтому любить всегда трудно, а ненавидеть легко.
Артист также разделил гнев праведный от неправедного.
«Первый направлен на само зло, а не на его носителя. Например, я ненавижу вранье, но не того, кто врет — человека этого я продолжаю любить и борюсь с этим его пороком. Неправедный гнев — это ненависть, цель которой уничтожить того, кого ненавидишь, а получается в итоге — самого себя», — считает Дмитрий Певцов.
Что ж, похоже, для Елисея сломанная рука будет хорошим уроком в борьбе с гневом.
А вы согласны, что гнев может разрушить жизнь человека даже на физическом уровне?
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Теги:
Звёзды , Дмитрий Певцов
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