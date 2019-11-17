Сын Певцова в порыве гнева сломал руку

Елисей, 12-летний сын актера Дмитрия Певцова , в порыве гнева и раздражения с силой ударил кулаком об стену. Результат — сломанная пятая пястная кость.

Народный артист не стал скрывать этот не самый приятный факт из биографии своего отпрыска. Напротив, описал свои чувства по этому поводу в личном блоге.

Он рассказал, как понимает любовь и ненависть. По его мнению, любовь идет от Бога, а ненависть от дьявола. Именно поэтому любить всегда трудно, а ненавидеть легко.

Артист также разделил гнев праведный от неправедного.

«Первый направлен на само зло, а не на его носителя. Например, я ненавижу вранье, но не того, кто врет — человека этого я продолжаю любить и борюсь с этим его пороком. Неправедный гнев — это ненависть, цель которой уничтожить того, кого ненавидишь, а получается в итоге — самого себя», — считает Дмитрий Певцов.

Что ж, похоже, для Елисея сломанная рука будет хорошим уроком в борьбе с гневом.

А вы согласны, что гнев может разрушить жизнь человека даже на физическом уровне?