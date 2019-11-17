Руки-базуки натолкнули Малышеву на жуткое открытие

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Елена Малышева на примере «Руки-базуки» сделала страшное открытие 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Телеведущая и главная по здоровью Елена Малышева в своем официальном канале Instagram рассказала о Кирилле Терешине, более известном как «Руки-базуки». Впрочем, совсем скоро бодибилдеру, возможно, придется искать себе новое звучное прозвище, ведь врачи удалили у молодого человека часть трицепса с вазелином, который он сам туда вкачал. Разумеется, огромные руки Кирилла это вовсе не плод тяжелых тренировок, парень просто растапливал вазелин и вкалывал его себе в руки в огромных количествах.
После его боя с Олегом Монголом руки начали беспокоить Кирилла и ему пришлось пойти на операцию, тогда-то и выяснилось, что вместо дорогостоящего синтола молодой человек использовал более дешевый вазелин, который оказал разрушительное воздействие на его организм.
По словам доктора Мельникова, который и проводил операцию, удалили около полутора килограммов мышц и масла из нижней левой части руки.
Как рассказывает Елена Малышева, самым страшным открытием для нее было то, что процедуры вкачивания в себя масла проводят многие женщины для того, чтобы увеличить грудь или ягодицы. Их так много, что ￼￼в Первом московском медицинском университете имени Сеченова создан целый отдел￼, который занимается спасением этих людей. Телеведущая предостерегла от всех от повторения подобных "подвигов", которые чреваты операциями и длительной реабилитацией.
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Теги:
Звёзды , Видео , Елена Малышева , Кирилл Терешин
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