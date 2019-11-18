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Петербургская танцовщица рассталась с Джонни Деппом 

РИА «ФедералПресс» + ещё 7 1 час назад
Петербургская танцовщица рассталась с Деппом
Фото: pxhere.com
Танцовщица из Северной столицы 24-летняя Полина Глен рассталась с голливудской суперзвездой Джонни Деппом. В ближайшее время девушка планирует вернуться на родину, потому как обрушившееся на нее внимание ее пугает.
Известно, что отношения петербурженки и Деппа начались еще на фоне болезненного развода с актрисой Эмбер Херд. Когда случилась вся эта история, Депп уделял особое внимание судебным разбирательствам со своей бывшей женой. Херд обвиняет голливудскую звезду в побоях. На фоне всех этих ситуаций отношения Глен и Деппа потерпели крах. Однако изначально ходили слухи о том, что Депп и танцовщица из Северной столицы хотели узаконить свои отношения, причем спустя несколько недель после переезда Глен в голливудский особняк Деппа. Однако инсайдеры утверждают, что танцовщица ничего не хотела.
«Полина ненавидела то внимание, которое ей уделяли отношения, и ей было страшно. Она хочет залечь на дно в России и говорит, что планы Джонни жениться — это безумие», — сообщают британские СМИ.
Многие поклонники Деппа думают, что Глен была с ним ради славы. Однако Полина продолжала свою деятельность. Живя с голливудской звездой танцовщица работала каждый день и возвращалась в особняк Деппа, несмотря на разногласия с Херд, сообщает «78.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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