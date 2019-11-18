Шепелеву дорого обошлась шутка про Кудрявцеву

Звездные пикировки давно уже стали обыденностью современных соцсетей. Так, неосторожная шутка Дмитрия Шепелева про телеведущую Леру Кудрявцеву, грозит обернуться для него большими проблемами. Неприязнь Шепелева к Кудрявцевой известна давно, только вот о ее настоящих причинах все могут лишь догадываться.
Все дело в том, что Дмитрий в ответ на комментарий подписчиков о «ненастоящем» романе с его новой возлюбленной Екатериной, едко заметил, что все так и есть, только сначала он предлагал фейковые отношения Лере, а та не согласилась. Поклонники немедленно поняли, что телеведущий намекает на прошлое Кудрявцевой.
Лера в долгу не осталась, звезда разместила в своем Instagram пост, где выразила удивление по тому поводу, что Шепелев мало того, что пишет о ней, так еще и заблокировал ее аккаунт. Кудрявцева напомнила Дмитрию, что тоже много про него знает, а молчит только из-за маленького Платона, общего сына Шепелева и покойной Жанны Фриске.