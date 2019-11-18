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Дмитрию Шепелеву дорого обошлась шутка про Кудрявцеву 

Instanews Media + ещё 1 2 часа назад
Шепелеву дорого обошлась шутка про Кудрявцеву
Фото: Instanews Media
Звездные пикировки давно уже стали обыденностью современных соцсетей. Так, неосторожная шутка Дмитрия Шепелева про телеведущую Леру Кудрявцеву, грозит обернуться для него большими проблемами. Неприязнь Шепелева к Кудрявцевой известна давно, только вот о ее настоящих причинах все могут лишь догадываться.
Все дело в том, что Дмитрий в ответ на комментарий подписчиков о «ненастоящем» романе с его новой возлюбленной Екатериной, едко заметил, что все так и есть, только сначала он предлагал фейковые отношения Лере, а та не согласилась. Поклонники немедленно поняли, что телеведущий намекает на прошлое Кудрявцевой.
Лера в долгу не осталась, звезда разместила в своем Instagram пост, где выразила удивление по тому поводу, что Шепелев мало того, что пишет о ней, так еще и заблокировал ее аккаунт. Кудрявцева напомнила Дмитрию, что тоже много про него знает, а молчит только из-за маленького Платона, общего сына Шепелева и покойной Жанны Фриске.
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Теги:
Звёзды , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Лера Кудрявцева
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