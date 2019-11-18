Дмитрию Шепелеву дорого обошлась шутка про Кудрявцеву

Звездные пикировки давно уже стали обыденностью современных соцсетей. Так, неосторожная шутка Дмитрия Шепелева про телеведущую Леру Кудрявцеву , грозит обернуться для него большими проблемами. Неприязнь Шепелева к Кудрявцевой известна давно, только вот о ее настоящих причинах все могут лишь догадываться.

Все дело в том, что Дмитрий в ответ на комментарий подписчиков о «ненастоящем» романе с его новой возлюбленной Екатериной, едко заметил, что все так и есть, только сначала он предлагал фейковые отношения Лере, а та не согласилась. Поклонники немедленно поняли, что телеведущий намекает на прошлое Кудрявцевой.