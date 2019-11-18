Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Почему нельзя оставлять лавровый лист в супе
Почему нельзя оставлять лавровый лист в супе
Еда
Как понять, что вы сексуально совместимы
Как понять, что вы сексуально совместимы
Любовь
"Кто придумал бред, что женщинам выгоден брак"
"Кто придумал бред, что женщинам выгоден брак"
Форум
Почему опасно готовить на подсолнечном масле
Почему опасно готовить на подсолнечном масле
Еда

Кузьмин после возвращения к жене продолжает снимать квартиру для любовницы 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Вернувшийся к жене Кузьмин содержит любовницу
Фото: Teleprogramma.pro
Брат музыканта Владимира Кузьмина Александр в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыл некоторые подробности из жизни своего родственника. Недавно стало известно, что рок-исполнитель не только расстался с 28-летней подругой, но и принял решение воссоединиться с экс-супругой спустя полтора года после развода. Екатерина Трофимова, с которой Владимир Борисович прожил под одной крышей 17 лет, приняла извинения бывшего, согласившись возобновить отношения.
Брат Владимира Кузьмина отметил, что для 28-летней Светланы Карпухиной, несмотря на расставание, его брат снимает квартиру.
«Это да. Это да. Есть такое. Вот мы сидели на лодке разговаривали с ней. Она говорила: «Я его люблю», — заметил Александр Кузьмин.
При этом он отметил, что и у него, и у брата очень активная личная жизнь, что не нравится их женам и возлюбленным. К примеру, его супруга в гневе выбросила все вещи мужчины из дома.
«У нее там сдвиг по фазе пошел», — так объяснил это решение Александр Кузьмин.
При этом корреспонденты программы заявили, что Екатерина Трофимова готовит некую необычную свадьбу с Владимиром Кузьминым.
«А что ей делать? Ей делать-то нечего. Она же не работает. Вот у нее и фантазия», — заявил Александр Кузьмин.
Видео дня. Непривлекательные жены знаменитых красавцев
Teleprogramma.pro: последние новости
«Вылечить меня невозможно»: звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298-ю операцию «Вылечить меня невозможно»: звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298-ю операцию «Он не выходит из больниц»: Рудинштейн раскрыл правду о здоровье Джигарханяна «Он не выходит из больниц»: Рудинштейн раскрыл правду о здоровье Джигарханяна «Мне начать писать о тебе?»: Кудрявцева резко ответила Шепелеву на сплетни о себе «Мне начать писать о тебе?»: Кудрявцева резко ответила Шепелеву на сплетни о себе
Женский форум 
Теги:
Звёзды , Светлана Карпухина , Владимир Кузьмин , Александр Кузьмин , Екатерина Трофимова , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя оставлять лавровый лист в супе
Почему нельзя оставлять лавровый лист в супе
Как понять, что вы сексуально совместимы
Как понять, что вы сексуально совместимы
«Кто придумал бред, что женщинам выгоден брак»
«Кто придумал бред, что жен