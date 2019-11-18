Вернувшийся к жене Кузьмин содержит любовницу

Кузьмин после возвращения к жене продолжает снимать квартиру для любовницы

Брат музыканта Владимира Кузьмина Александр в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыл некоторые подробности из жизни своего родственника. Недавно стало известно, что рок-исполнитель не только расстался с 28-летней подругой, но и принял решение воссоединиться с экс-супругой спустя полтора года после развода. Екатерина Трофимова , с которой Владимир Борисович прожил под одной крышей 17 лет, приняла извинения бывшего, согласившись возобновить отношения.

Брат Владимира Кузьмина отметил, что для 28-летней Светланы Карпухиной , несмотря на расставание, его брат снимает квартиру.

«Это да. Это да. Есть такое. Вот мы сидели на лодке разговаривали с ней. Она говорила: «Я его люблю», — заметил Александр Кузьмин.

При этом он отметил, что и у него, и у брата очень активная личная жизнь, что не нравится их женам и возлюбленным. К примеру, его супруга в гневе выбросила все вещи мужчины из дома.

«У нее там сдвиг по фазе пошел», — так объяснил это решение Александр Кузьмин.

При этом корреспонденты программы заявили, что Екатерина Трофимова готовит некую необычную свадьбу с Владимиром Кузьминым.