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Ани Лорак смутила пользователей Сети странным фото 

Рамблер 44 минуты назад
Лорак назвали «рептилоидом» из-за странного фото
Фото: @anilorak
Популярная певица Ани Лорак смутила пользователей Сети странным фото. Так, девушка вскоре после публикации поспешила удалить безобидное фото в спортивном костюме с чашкой в руке.
@anilorak
"А что у нее с правой рукой? Я как не пытаюсь представить, как там кости расположены — не выходит. Она рептилоид?", "Пальцы рук получились уродливыми", "Что-то с правой рукой", "Мало грима и пальца нету", "Два мизинца", "Руки обе левые", "Так и знал, что у нее щупальца", — комментировали фото пользователи Сети.
По всей видимости, комментарии слишком задели певицу, и спустя несколько часов звезда удалила снимок.
Ранее "Рамблер" сообщал, как пользователей Сети запутала оптическая иллюзия.
Видео дня. Непривлекательные жены знаменитых красавцев
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
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