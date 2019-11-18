Лорак назвали «рептилоидом» из-за странного фото

Популярная певица Ани Лорак смутила пользователей Сети странным фото. Так, девушка вскоре после публикации поспешила удалить безобидное фото в спортивном костюме с чашкой в руке.
@anilorak
"А что у нее с правой рукой? Я как не пытаюсь представить, как там кости расположены — не выходит. Она рептилоид?", "Пальцы рук получились уродливыми", "Что-то с правой рукой", "Мало грима и пальца нету", "Два мизинца", "Руки обе левые", "Так и знал, что у нее щупальца", — комментировали фото пользователи Сети.
По всей видимости, комментарии слишком задели певицу, и спустя несколько часов звезда удалила снимок.
Ранее "Рамблер" сообщал, как пользователей Сети запутала оптическая иллюзия.