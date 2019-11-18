«Он не выходит из больниц»: Рудинштейн раскрыл правду о здоровье Джигарханяна

Продюсер Марк Рудинштейн в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о здоровье своего близкого друга актера Армена Джигарханяна . Как известно, несколько дней назад он был в очередной раз госпитализирован. «Он не выходит из больниц. Больница — дом, больница — дом. У него с рукой проблема, у него с двигательным аппаратом проблема. Но он все равно думает о работе», — заявил Марк Рудинштейн.

При этом известно, что три недели назад актер принимал у себя дома премьер-министра Армении. Он попросил организовать гастроли своего театра в этой стране. С видным политиком они разговаривали на армянском языке.

Переживает о здоровье Армена Джигарханяна и его бывшая супруга 76-летняя Татьяна Власова . «Я просто сострадаю. Как он это все выдерживает», — сказала она и отметила, что всегда готова помогать бывшему супругу. К примеру, полтора месяца назад она привезла ему из Греции козий сыр, который сварила сама. Правда, сейчас женщина улетела в Америку, где проводит большую часть своего времени.