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«Он не выходит из больниц»: Рудинштейн раскрыл правду о здоровье Джигарханяна 

Teleprogramma.pro 8 минут назад
Рудинштейн раскрыл правду о здоровье Джигарханяна
Фото: Teleprogramma.pro
Продюсер Марк Рудинштейн в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о здоровье своего близкого друга актера Армена Джигарханяна. Как известно, несколько дней назад он был в очередной раз госпитализирован. «Он не выходит из больниц. Больница — дом, больница — дом. У него с рукой проблема, у него с двигательным аппаратом проблема. Но он все равно думает о работе», — заявил Марк Рудинштейн.
При этом известно, что три недели назад актер принимал у себя дома премьер-министра Армении. Он попросил организовать гастроли своего театра в этой стране. С видным политиком они разговаривали на армянском языке.
Переживает о здоровье Армена Джигарханяна и его бывшая супруга 76-летняя Татьяна Власова. «Я просто сострадаю. Как он это все выдерживает», — сказала она и отметила, что всегда готова помогать бывшему супругу. К примеру, полтора месяца назад она привезла ему из Греции козий сыр, который сварила сама. Правда, сейчас женщина улетела в Америку, где проводит большую часть своего времени.
Рядом с Арменом Джигарханяном между тем находится его близкий друг Артур Согомонян. Он рассказал, что сейчас происходит с народным артистом. «Есть человек рядом с ним. Я вот поеду к нему с утра. Он не в реанимации. В обычной палате. Там проводится профилактическая поддерживающая терапия. Он должен раз в два-три месяца ложиться в больницу, чтобы прокапаться. Впереди зима. Надо, чтобы он не заболел. Надеюсь, что в следующем году будет чаще появляться на публике», — сказал Согомонян.
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Теги:
Звёзды , Марк Рудинштейн , Артур Согомонян , Татьяна Власова , Армен Джигарханян , НТВ
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