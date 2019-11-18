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В Сети решили, что «дряхлая» Шейк прячет варикоз за колготками 

Рамблер 27 минут назад
«Дряхлая» Шейк прячет варикоз за колготками
Фото: @irinashayk
Топ-модель Ирина Шейк дала повод снова заговорить о своей внешности. Так, звезда опубликовала в соцсетях фото, на котором показала свою ногу в изящной туфельке, но почему-то в плотных черных колготках.
@irinashayk
В Сети стали спорить, почему женщина с отменным вкусом и фигурой выбрала такие антитрендовые "бабкины" колготки.
Некоторые предположили, что таким образом Шейк просто прячет варикоз на своих ногах, который возникает у многих моделей в связи с их профессиональной деятельностью.
Ранее "Рамблер" сообщал, как странное фото известной певицы Ани Лорак смутило пользователей Сети.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
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