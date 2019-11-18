В Сети решили, что «дряхлая» Шейк прячет варикоз за колготками

Топ-модель Ирина Шейк дала повод снова заговорить о своей внешности. Так, звезда опубликовала в соцсетях фото, на котором показала свою ногу в изящной туфельке, но почему-то в плотных черных колготках.

@irinashayk

В Сети стали спорить, почему женщина с отменным вкусом и фигурой выбрала такие антитрендовые "бабкины" колготки.

Некоторые предположили, что таким образом Шейк просто прячет варикоз на своих ногах, который возникает у многих моделей в связи с их профессиональной деятельностью.