Вьетнамский вояж Гогена Солнцева незаметно перешел в «эскорт» для старушек

Гоген Солнцев , видимо, изрядно подустал от проблем на личном фронте и решил немного отдохнуть. Корреспонденты ИА «Экспресс-Новости» решили поделиться самой последней информацией по теме.

Сегодня вечером стало известно из неофициального источника, что эпатажный фрик решил устроить себе вьетнамский вояж и уже вторую неделю продолжает наслаждаться отдыхом во Вьетнаме. Вездесущие инсайдеры в буквальном смысле следуют за ним по пятам, и если двумя днями раньше Гоген был замечен в не характерном для него «загульном виде», то теперь его заметили в обществе двух миловидных женщин преклонного возраста.

express-novosti.ru

После поступления информации в Сеть подписчики закидали его вопросами. Их очень интересует, как это так быстро обиженный супруг сумел прийти в себя после тяжелого расставания с Екатериной Терешкович . Понятное дело, между подписчиками, которые разделились на два лагеря «за» и «против», разгорелись дискуссии. Одни считают, что нерадивый фрик уже успел потратить все деньги экс-супруги и решил заняться «эскортом» старушек, то есть зарабатывать пока тем, чем может. Другие, наоборот, что, мол, молодому парню дома засиживаться — пускай отдохнет.

Тем не менее, глядя на его учтивое поведение со старушками, складывается впечатление, что Гоген решил не тратить время попусту и «заработать» во Вьетнаме на «эскорте» для старушек (сопровождение их во время отдыха). А может, на него напала ностальгия, и он скучает по бывшей жене. Напомним, что отношения Гогена с женой с первого момента вызвали большой общественный резонанс, и только спустя некоторое время страсти поутихли, и все восприняли как факт. Ну, полюбили друг друга, ну старше она его, но ведь таких примеров сегодня масса, и осуждать чью-то любовь тоже никто не может.

Но тут дело принципа: ведь ладно бы он просто пофлиртовал и все, а то влюбил в себя, омоложение оплатил, приучил ее в свет выходить и публику не стесняться, мир показал (они часто путешествовали). И как будто ждал момента уйти, пока Екатерина Терешкович не подписала на него двухкомнатную квартиру в Москве, дачу в Подмосковье, счета и золото с бриллиантами — все достается ему Гогену. Об этом он сам неоднократно говорил в студии Первого канала.