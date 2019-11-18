Кристина Асмус объяснила причину отсутствия обручального кольца

Актриса Кристина Асмус объяснила, почему она появилась без обручального кольца на премьере фильма «Герой».

По ее словам, дело вовсе не в том, что они с Гариком Харламовым собираются развестись.

— Однажды я оставила кольцо своё, и его украли, — рассказала актриса на программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Также она отметила, что не собирается делать новое кольцо.

После того, как Кристину Асмус заметили на публике без обручального кольца, в СМИ появилась слухи о разводе актрисы и Харламова.

Ранее Асмус заявила, что ни она, ни ее муж не носят кольца, и эту привычку они менять не собираются.

Звезда пожаловалась на травлю в соцсетях из-за ее участия в эротической сцене фильма «Текст». Хейтеры хотят добиться ее развода с мужем и лишения ее родительских прав.