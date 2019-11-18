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Кристина Асмус объяснила причину отсутствия обручального кольца 

Вечерняя Москва + ещё 5 1 час назад
Актриса Кристина Асмус объяснила, почему она появилась без обручального кольца на премьере фильма «Герой».
По ее словам, дело вовсе не в том, что они с Гариком Харламовым собираются развестись.
— Однажды я оставила кольцо своё, и его украли, — рассказала актриса на программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Также она отметила, что не собирается делать новое кольцо.
После того, как Кристину Асмус заметили на публике без обручального кольца, в СМИ появилась слухи о разводе актрисы и Харламова.
Ранее Асмус заявила, что ни она, ни ее муж не носят кольца, и эту привычку они менять не собираются.
Звезда пожаловалась на травлю в соцсетях из-за ее участия в эротической сцене фильма «Текст». Хейтеры хотят добиться ее развода с мужем и лишения ее родительских прав.
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Теги:
Звёзды , Видео , Другое , Гарик Харламов , Кристина Асмус , НТВ
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