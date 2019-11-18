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Самую красивую фигуристку России «убивает» лишний вес 

SM News 3 часа назад
Самую красивую фигуристку «убивает» лишний вес
Фото: SM News
В целом, наши фигуристы выступили прекрасно: в мужском катании все призовые места получили наши ребята, у женщин-одиночниц и спортивных пар — первые два места. Но выступление Станиславы Константиновой, к сожалению, стало провальным.
Еще недавно фигуриста побеждала в соревнованиях и являлась сильной конкуренткой для Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Она сильно выделялась среди остальных девушек благодаря своей модельной внешности.
Сегодня, к сожалению, Станислава сдала свои позиции: два раза фигуристка заняла одиннадцатое место на двух этапах Гран-при.
Сама девушка, едва сдерживая слезы, выразила разочарование своим выступлением. По ее словам, это совершенно не тот результат, который она ожидала.
Причиной своих неудач Константинова называет "пубертатный период", в том числе — лишний вес, с которым девушка пока безуспешно борется. А для фигуриста это имеет большое значение.
Но девушка надеется, что скоро справится со всеми трудностями и покажет настоящую программу.
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Теги:
Звёзды , Евгения Медведева
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