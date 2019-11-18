Самую красивую фигуристку «убивает» лишний вес

Самую красивую фигуристку России «убивает» лишний вес

В целом, наши фигуристы выступили прекрасно: в мужском катании все призовые места получили наши ребята, у женщин-одиночниц и спортивных пар — первые два места. Но выступление Станиславы Константиновой, к сожалению, стало провальным.

Еще недавно фигуриста побеждала в соревнованиях и являлась сильной конкуренткой для Алины Загитовой и Евгении Медведевой . Она сильно выделялась среди остальных девушек благодаря своей модельной внешности.

Сегодня, к сожалению, Станислава сдала свои позиции: два раза фигуристка заняла одиннадцатое место на двух этапах Гран-при.

Сама девушка, едва сдерживая слезы, выразила разочарование своим выступлением. По ее словам, это совершенно не тот результат, который она ожидала.

Причиной своих неудач Константинова называет "пубертатный период", в том числе — лишний вес, с которым девушка пока безуспешно борется. А для фигуриста это имеет большое значение.

Но девушка надеется, что скоро справится со всеми трудностями и покажет настоящую программу.