Бочкарева сорвалась на осудивших ее журналистов 

Актриса Наталья Бочкарева сорвалась на журналистов, осудивших ее за "наркоманский" сленг и фразу "есть че", которую ранее произнесла звезда.
Женщина отметила, что журналисты в своих публикациях все перевернули и отметила, что это, на самом деле, выражение подписчиков, а не ее.
"Какой вообще ужас. Мне что теперь в Instagram ничего не выставлять и не шутить, чтобы перестали цепляться за каждое слово?", — возмущенно заметила она в своем Instagram.
При этом звезда "Счастливы вместе" пригрозила и своим читателям, запретив задавать ей вопросы о наркоманском скандале, пока она сама не расскажет.
"Не лезьте со своими советами, куда не нужно! Впредь за негатив буду блокировать без разбирательств", — написала Бочкарева.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что сейчас происходит с карьерой Бочкаревой, угодившей в скандал с запрещенными веществами.