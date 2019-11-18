Бочкарева сорвалась на осудивших ее журналистов

Актриса Наталья Бочкарева сорвалась на журналистов, осудивших ее за "наркоманский" сленг и фразу "есть че", которую ранее произнесла звезда.

Женщина отметила, что журналисты в своих публикациях все перевернули и отметила, что это, на самом деле, выражение подписчиков, а не ее.

"Какой вообще ужас. Мне что теперь в Instagram ничего не выставлять и не шутить, чтобы перестали цепляться за каждое слово?", — возмущенно заметила она в своем Instagram.

При этом звезда "Счастливы вместе" пригрозила и своим читателям, запретив задавать ей вопросы о наркоманском скандале, пока она сама не расскажет.