«Делает вид, что у него нет денег»

Адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин раскрыл некоторые интересные подробности об отношениях спортсмена и его старшей наследницы.

Соцсети

32-летний Дмитрий Тарасов не перестает быть главным ньюсмейкером. Сначала в Сети обсуждали то, что спортсмен поднимает руку на женщин, по крайней мере, сам Дмитрий в разговоре с другом как-то заявил, что супруга «может получить леща, когда не беременна». Параллельно с этим высказыванием в СМИ появилось сенсационное заявление Ольги Бузовой о том, что та пережила насилие в семье и до последнего молчала об этом. Теперь для бичевания футболиста появился еще один повод: Дмитрий Тарасов хочет сократить выплаты алиментов на старшую дочь Ангелину в 8 раз! Об этом рассказал адвокат бывшей жены спортсмена — Оксаны Тарасовой.

Тарасов хочет платить 50 тысяч рублей в месяц. Делает вид, что у него нет денег, мол, мать на иждивении, ипотека, нет работы и постоянного дохода, в семье ожидается появление еще одного малыша…Утверждает, что первая супруга буквально шикует на его алименты. При этом позволяет себе дорогой отдых, меняет машины. Две квартиры, будто бы приобретенные для Ангелины, — тоже чушь. На те средства, которые он перечислял, купить их невозможно. Это все заслуга Оксаны: она работает, риелторский бизнес приносит какую-никакую прибыль,

— заявил Жорин в разговоре с журналистами «СтарХита». Адвокат также отметил, что его подопечная была вынуждена поменять секцию дочери, так как прежнее увлечение Ангелины было слишком дорогим.

Журналисты связались и с самой Оксаной. Женщина заявила, что Тарасов не проявляет интерес общаться с ребенком и ни разу ей не звонил. По словам Оксаны, у Ангелины нет телефона, потому что гаджет ее отвлекает.