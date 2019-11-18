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Instagram-блогерша пожаловалась на проблемы с сексом из-за успешной жизни 

Lenta.ru 1 час назад
Блогерша пожаловалась на проблемы с сексом
Фото: @the_amanda_nicole
Instagram-блогерша Аманда Николь Мартин (Amanda Nicole Martin) пожаловалась на неустроенную личную жизнь из-за своего облика онлайн. Об этом она рассказала в интервью Daily Star.
По словам живущей в Лас-Вегасе девушки, ее личная жизнь представляет из себя «катастрофу».
«Я довольно одинока, и секса у меня меньше, чем у обычной девушки»,
— заявила Мартин.
Модель объясняет это тем, что многие считают ее эскортницей из-за роскошного образа жизни, который она ведет. Сама Мартин утверждает, что зарабатывает себе на жизнь самостоятельно.
«Каждый год я получаю около 700 тысяч долларов (44 миллиона рублей)»,
— сказала девушка.
Кроме того, она убеждена, что многие скромные парни, которым она действительно нравится, не осмеливаются написать ей. Мартин призналась, что не сильно расположена к другому типу мужчин, которые достаточно уверены в себе, чтобы связаться с ней. Она уточнила, что ей нередко пишут другие Instagram-блогеры, однако она не уверена в их верности, так как «миллион девушек пишут им личные сообщения».
Мартин рассказала, что пыталась знакомиться через специальное приложение, но ее аккаунт сразу блокируют, так как подозревают, что она фейк. Она добавила, что в отношениях чаще всего балует партнера подарками, и вспомнила, что подарила бывшему бойфренду BMW.
Ранее Instagram-блогерша Андреа Василе (Andrea Vasile) из Румынии рассказала, что за один пост в своем Instagram-аккаунте она получает от 750 до 7,5 тысячи долларов (от 48,6 тысячи до 486 тысяч рублей). Василе считает, что причина ее популярности в ягодицах, ради увеличения которых она делала пластическую операцию.
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Теги:
Звёзды , Газета Daily Star
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