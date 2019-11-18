Петербургская танцовщица рассталась с Джонни Деппом

Танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен рассталась с главным голливудским красавчиком Джонни Деппом.

@polinaglen

Как сообщают СМИ, роман 56-летнего Деппа с 24-летней россиянкой-танцовщицей Полиной Глен закончился, и девушка уехала на родину, потому как устала от излишнего внимания.

«Полина ненавидела то внимание, которое ей уделяли отношения, и ей было страшно. Она хочет залечь на дно в России и говорит, что планы Джонни жениться — это безумие», — пишут британские СМИ.

Напомним, петербурженка поддерживала Деппа во время болезненного развода с актрисой Эмбер Херд и даже жила в его особняке, однако свою профессиональную деятельность не бросала. Инсайдеры утверждали, что Джонни хотел жениться на русской красавице.