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Петербургская танцовщица рассталась с Джонни Деппом 

Рамблер 1 час назад
Танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен рассталась с главным голливудским красавчиком Джонни Деппом.
@polinaglen
Как сообщают СМИ, роман 56-летнего Деппа с 24-летней россиянкой-танцовщицей Полиной Глен закончился, и девушка уехала на родину, потому как устала от излишнего внимания.
«Полина ненавидела то внимание, которое ей уделяли отношения, и ей было страшно. Она хочет залечь на дно в России и говорит, что планы Джонни жениться — это безумие», — пишут британские СМИ.
Напомним, петербурженка поддерживала Деппа во время болезненного развода с актрисой Эмбер Херд и даже жила в его особняке, однако свою профессиональную деятельность не бросала. Инсайдеры утверждали, что Джонни хотел жениться на русской красавице.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Звёзды , Видео
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