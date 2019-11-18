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Артем Хабаров подтвердил брак Мироновой с молодым актером 

Рамблер 48 минут назад
46-летняя актриса Миронова вышла замуж за 27-летнего актера Андрея Сороку. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на друга Андрея Артема Хабарова.
Так, актер Артем Хабаров подтвердил слухи в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Он рассказал, что собирается поздравить пару с рождением сына Федора.
"Мы с женой их еще не поздравили, поздравления будут позже. Поздравим обязательно. Для любви нет преград. Семья и отношения — это личное дело каждого", — заявил актер.
Напомним, что Миронова скрывает личность мужа, однако недавно ее заметили в компании Андрея Сороки в аэропорту. Пара прилетела с сыном из греческих Афин, где актриса рожала и восстанавливалась после родов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что актриса Мария Миронова родила второго ребенка в 46 лет.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Звёзды , Видео , Андрей Сорока , Мария Миронова , НТВ
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