Артем Хабаров подтвердил брак Мироновой с молодым актером

46-летняя актриса Миронова вышла замуж за 27-летнего актера Андрея Сороку . Об этом сообщили СМИ со ссылкой на друга Андрея Артема Хабарова.

Так, актер Артем Хабаров подтвердил слухи в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Он рассказал, что собирается поздравить пару с рождением сына Федора.

"Мы с женой их еще не поздравили, поздравления будут позже. Поздравим обязательно. Для любви нет преград. Семья и отношения — это личное дело каждого", — заявил актер.