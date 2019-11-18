Лолита рассказала, сколько получает за выступления 

Певица Лолита Милявская призналась, что за каждое свое выступление получает не меньше 40 тысяч евро. Об этом звезда рассказала на шоу "Секрет на миллион" на НТВ.
"От 40 тысяч евро и дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею. У меня никогда не было цели иметь деньги или иметь что-то", — призналась звезда.
При этом Лолита рассказала, что за последний месяц потратила около 100 тысяч евро. За это время она успела снять два клипа. Тратится она в основном на творчество.
"На себя — по мере надобности", — отметила женщина.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Милявская рассказала о контракте с мужем.