Диета Стриженовой: жирное и немного спиртного

Но ее очередной эксперимент над собой дал впечатляющий результат — минус 12 кило. В чем же секрет?

— Полгода на кетодиете, — рассказала Стриженова. — Теперь стараюсь держать результат. Чем больше у вас лишнего, тем легче уходят килограммы!

Екатерина призналась, что во время похудания сытно кушала и даже позволяла себе итальянское просекко — сухое игристое вино. Новой методикой это не возбраняется. Хотя алкоголь считается врагом стройности…

Что это за чудо-система такая, при которой ешь, пьешь и худеешь?

— Кетодиета — это веяние моды последнего времени, — поясняет диетолог Наталья Добчинская. — Она предполагает высокое содержание жиров в рационе. В самом радикальном протоколе питания жиры составляют до 80 процентов! И список разрешенных продуктов достаточно широк.

Под запрет попадают быстрые углеводы: все сладкое, выпечка, сладкие фрукты, готовая пища из магазинов. Исключение этих продуктов как раз и делает кетодиету очень эффективной для диабетиков, людей с ожирением и сопряженными с ним нарушениями метаболизма. Это огромный плюс — ты не только сбрасываешь лишний вес, но и оздоравливаешься.

Еще один существенный плюс — полное отсутствие голода. С таким количеством жиров в рационе голод просто невозможен. Диета подойдет людям, которым отказаться от кусочка сала сложнее, чем от шоколада.

Однако, несмотря на то что подробности диеты можно вычитать в интернете, я не советовала бы практиковать этот вариант снижения веса самостоятельно. Нюансов много, и возможны печальные последствия. Есть люди, для которых кетодиета просто смертельно опасна, например для тех, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания. Великолепный результат Екатерины Стриженовой , думаю, достигнут под контролем опытного диетолога, который помог ей обойти все подводные камни.

Особо привлекательной высокожировую диету делает разрешенный алкоголь. Но выпить можно бокал сухого вина, а не бутылку мартини. И в целом спиртное во время снижения веса употреблять нежелательно. Алкоголь вызывает появление отеков. Отеки — это плюс на весах. Плюс на весах — падение мотивации.

Кроме того, алкоголь меняет пищевое поведение и вызывает желание закусывать. Ну и не забывайте, что горячительные напитки сами по себе калорийны.