Диета Стриженовой: жирное и немного спиртного 

Но ее очередной эксперимент над собой дал впечатляющий результат — минус 12 кило. В чем же секрет?
— Полгода на кетодиете, — рассказала Стриженова. — Теперь стараюсь держать результат. Чем больше у вас лишнего, тем легче уходят килограммы!
Екатерина призналась, что во время похудания сытно кушала и даже позволяла себе итальянское просекко — сухое игристое вино. Новой методикой это не возбраняется. Хотя алкоголь считается врагом стройности…
Что это за чудо-система такая, при которой ешь, пьешь и худеешь?
— Кетодиета — это веяние моды последнего времени, — поясняет диетолог Наталья Добчинская. — Она предполагает высокое содержание жиров в рационе. В самом радикальном протоколе питания жиры составляют до 80 процентов! И список разрешенных продуктов достаточно широк.
Под запрет попадают быстрые углеводы: все сладкое, выпечка, сладкие фрукты, готовая пища из магазинов. Исключение этих продуктов как раз и делает кетодиету очень эффективной для диабетиков, людей с ожирением и сопряженными с ним нарушениями метаболизма. Это огромный плюс — ты не только сбрасываешь лишний вес, но и оздоравливаешься.
Еще один существенный плюс — полное отсутствие голода. С таким количеством жиров в рационе голод просто невозможен. Диета подойдет людям, которым отказаться от кусочка сала сложнее, чем от шоколада.
Однако, несмотря на то что подробности диеты можно вычитать в интернете, я не советовала бы практиковать этот вариант снижения веса самостоятельно. Нюансов много, и возможны печальные последствия. Есть люди, для которых кетодиета просто смертельно опасна, например для тех, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания. Великолепный результат Екатерины Стриженовой, думаю, достигнут под контролем опытного диетолога, который помог ей обойти все подводные камни.
Особо привлекательной высокожировую диету делает разрешенный алкоголь. Но выпить можно бокал сухого вина, а не бутылку мартини. И в целом спиртное во время снижения веса употреблять нежелательно. Алкоголь вызывает появление отеков. Отеки — это плюс на весах. Плюс на весах — падение мотивации.
Кроме того, алкоголь меняет пищевое поведение и вызывает желание закусывать. Ну и не забывайте, что горячительные напитки сами по себе калорийны.