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«Песенки пожилой женщины»: Миро раскритиковала Ветлицкую за возвращение на сцену 

Teleprogramma.pro + ещё 4 2 часа назад
Миро зло высмеяла Ветлицкую за возвращение
Фото: Teleprogramma.pro
Лена Миро не оставила без внимания новость о том, что 55-летняя Наталья Ветлицкая собирается отправиться в большое гастрольное турне. По поступившей информации, сейчас знаменитость готовит новую сольную программу, а также работает над своим имиджем. К слову, все подробности, касающиеся нового шоу, артистка держит в строжайшем секрете. Еще в 2004 году Наталья вместе с дочкой Ульяной перебралась в Испанию. Обосновавшись за границей певица освоила новую профессию, став риелтором. Кроме того, она занималась реставрацией мебели и дизайном. Ветлицкая практически не давала интервью, на время забыв о сцене и певческой карьере. Однако спустя пятнадцать лет, артистка готова вновь заявить о себе.
Примечательно, что Лена Миро критически отнеслась к идее Натальи вернуться на эстраду. Блогер подметила, что в молодости Ветлицкая была красивой женщиной, но абсолютно не умела петь. Светская львица подметила, что в Испании российская артистка вела жизнь обычной домохозяйки.
«А что именно Наталья рассчитывает дать на этих концертах зрителю?» — задается вопросом Миро, оценив новость о возвращении Ветлицкой на эстраду.
По мнению Елены, артистке вряд ли удастся заинтересовать публику вокалом.
«Кто захочет слушать пустые песенки пожилой женщины, которой нечего ни сказать, ни показать», — добавила блогер.
Ко всему прочему Миро обратилась к начинающим певицам, мечтающим снискать признание и любовь публики. Лена посоветовала девушкам, совершенствоваться и не полагаться на красоту и молодость.
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Теги:
Звёзды , Наталья Ветлицкая , Лена Миро
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